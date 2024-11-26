Το πρωί της Τρίτης ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς προχώρησε σε επιθεώρηση εργασιών στο Αιγάλεω, στο πλαίσιο των αντιπλημμυρικών έργων που πραγματοποιεί η Περιφέρεια.

«Σήμερα αποκαθιστούμε την απόληξη στον Κηφισό ενός ηλεκτήριου αγωγού που έχει παραμεληθεί εδώ και δεκαετίες. Βρισκόμαστε στη συμβολή του αγωγού του Αιγάλεω με τον Κηφισό», όπως ενημέρωσε ο κ. Χαρδαλιάς κατά την άφιξή του στο σημείο.

«Θέλω να καταλάβετε κάτι. Εδώ υπήρχε ένα δίκτυο χωρίς καμία παροχετευτική ικανότητα, δηλαδή μια κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη, όχι μόνο για τις γειτονιές του Αιγάλεω, αλλά για τις γειτονιές και του Περιστερίου και του Χαϊδαρίου, μιας και τα νερά σε αυτόν τον αγωγό έρχονταν ψηλά από το ρέμα. Ο συγκεκριμένος αγωγός καταλήγει όπως σας είπα στον Κηφισό και δεν είχε καθαριστεί ποτέ έως σήμερα, με αποτέλεσμα να έχει φραγεί τελείως και να μη διαθέτει καμία παροχετευτική ικανότητα. Ο κεντρικός αυτός ηλεκτήριος αγωγός αποτελεί κομβικό σημείο για το υδραυλικό δίκτυο της δυτικής Αθήνας»

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε ότι οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ήταν εξαιρετικά δύσκολο σε υλικοτεχνικό επίπεδο να προσεγγιστεί ο αγωγός αυτός, με μεγάλο κίνδυνο για μέχρι και κατολισθητικά φαινόμενα.

«Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον δήμαρχο του Αιγάλεω και τις υπηρεσίες του, γιατί συνδράμανε τα μέγιστα στο να μπορέσουμε τεχνικά να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό. Θα σας πω μονάχα ότι από την οδό Δροσίνη μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών έχουμε απομακρύνει περισσότερους από 9.500 τόνους μπάζα, σε σύνολο 23.500 τόνων που έχουμε απομακρύνει μέχρι τώρα από τα πλακοσκεπή του Κηφισού. Θεωρούμε ότι μέσα στις επόμενες 10 ώρες, καιρού επιτρέποντος, θα έχουμε ολοκληρώσει και το κομμάτι αυτό που αφορά το Αιγάλεω κια συνεχίζουμε κάτω από δύσκολες κι αντίξοες συνθήκες

Πηγή: skai.gr

