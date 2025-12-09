Της Έλενας Γαλάρη

Δέκα νέα πρόσωπα θα καταθέσουν στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην πλειοψηφία τους, είναι πρόσωπα που φέρονται να έχουν διαδραματίσει κομβικό ρόλο και να είχαν σχέση με τις ελεγχόμενες εταιρείες Krikel και Intellexa.

Μεταξύ των προσώπων που θα καταθέσουν είναι και ο Αιμίλιος Κοσμίδης, με την πιστωτική κάρτα του οποίου φέρεται να πληρώθηκε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδουλάκη.

Όταν είχε κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είχε ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση και πως είχε χάσει την πιστωτική κάρτα του, την οποία είχε χρησιμοποιήσει άγνωστο πρόσωπο για την αποστολή του μηνύματος.



