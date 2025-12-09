Κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές μέσω του Predator έδωσε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Χρήστος Ράμμος.

Ο κ. Ράμμος κατέθεσε ότι ως επικεφαλής της Αρχής κλήθηκε να διαχειριστεί τις καταγγελίες για επιμολύνσεις κινητών τηλεφώνων με το κατασκοπευτικό λογισμικό, με πρώτη εκείνη του μηνυτή στη δίκη, δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, τον Αύγουστο του 2020. Είπε, επίσης, ότι το 2022 «ήρθε αίτημα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Κάναμε έλεγχο αν και μας είπαν να μην κάνουμε, γιατί το predator είναι άλλο πράγμα. Εμείς κάναμε, όμως, αλλά διαπιστώσαμε ότι υπήρχε διάταξη της ΕΥΠ».

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε λεπτομερώς στις ενέργειες που έγιναν από την Αρχή αλλά και στην αδυναμία παρέμβασης για τις περιπτώσεις του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, όταν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διατάξεις παρακολούθησης από την ΕΥΠ.

Όπως σημείωσε, «δεν είδαμε ποτέ τους φακέλους, είδαμε τη διάταξη παρακολούθησης με την υπογραφή της εισαγγελέως», εξηγώντας τη δυστοκία που αντιμετώπισε η Αρχή στον έλεγχο των φακέλων.

Επίσης, αναφέρθηκε στον εντοπισμό, από τους ελέγχους της Αρχής, της πιστωτικής κάρτας από την οποία εμφανίζονται να αγοράστηκαν τα μολυσμένα μηνύματα που εστάλησαν, μεταξύ άλλων, στον κ. Ανδρουλάκη. Τόνισε, ωστόσο, ότι το στοιχείο «δεν αξιοποιήθηκε (κατά την ποινική έρευνα) ώστε να αρχίσει να ξηλώνεται το πουλόβερ».

Σχετικά με τον έλεγχο της ΑΔΑΕ σε κτίριο του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) της ΕΥΠ, ο μάρτυρας είπε ότι η Αρχή πήγε στο κτίριο μετά από δημοσιεύματα και κατόπιν ειδοποίησης, σύμφωνα με τον νόμο, ώστε να παρίσταται ο διοικητής της ΕΥΠ, διαδικασία που στερεί τον αιφνιδιασμό. «Ελέγξαμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τους χώρους που μας έδειξαν», ανέφερε, ενώ σημείωσε πως δεν τους υποδείχθηκε κανένα άλλο κτίριο πλην εκείνου που πήγαν.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον κ. Κουκάκη, κατά την εξέταση του μάρτυρα, κατέθεσε στο δικαστήριο φωτογραφία, που είπε ότι είναι από το πάρκινγκ του ΚΕΤΥΑΚ τον Ιούνιο του 2022. Ανάμεσα στα σταθμευμένα οχήματα φαίνεται ένα που, κατά την υποστήριξη της κατηγορίας, ανήκει σε μία από τις εμπλεκόμενες με το κακόβουλο λογισμικό εταιρίες. «Το όχημα είναι παρκαρισμένο δίπλα με εκείνο του τότε διοικητή του ΚΕΤΥΑΚ», είπε στο δικαστήριο ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον κ. Κουκάκη.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Ράμμος χαρακτήρισε «προδήλως παράνομη» τη λειτουργία του predator, ενώ τόνισε ότι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση ενόχλησαν την εξουσία. Επανέλαβε, επίσης, ότι δέχθηκε επιθέσεις «δολοφονίας χαρακτήρα». Όπως ανέφερε, «όταν ακούς εκφράσεις όπως "delivery boy" του ΣΥΡΙΖΑ", "προδότης", δεν είναι δολοφονία χαρακτήρα; Πήγα στην εξεταστική και είπα πράγματα που δεν ήθελαν να ακουστούν. Έγινε και η δημόσια σύγκρουση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μετά η ενημέρωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί επήλθε η έκρηξις. Ενοχλήθηκαν κάποιοι. Ιδιωτικές επιθέσεις δεν βίωσα, δημόσιες ήταν».

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε για την προσπάθειά του να ενημερώσει την επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και απάντησε: «Ήθελα να ενημερώσω τη Βουλή επί του αιτήματος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των ευρημάτων που είχαμε. Η απάντηση ήταν περίπου "αν είναι θα σας καλέσουμε εμείς».

Τέλος για την γνωμοδότηση του τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, τον Ιανουάριο του 2023, στην οποία διετύπωνε θέση για περιπτώσεις περιστολής των δικαιωμάτων ελέγχου από την Αρχή, ο κ. Ράμμος σημείωσε ότι «αυτή η γνωμοδότηση κατέτεινε να μη γίνονται καθόλου έλεγχοι όταν υπήρχε καταγγελία για παρακολούθηση για εθνικούς λόγους. Στερούσε από την ΑΔΑΕ τη δυνατότητα τους ελέγχους».

Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση άλλου μάρτυρα από την ΑΔΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

