Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο από την ψυχρή ομολογία της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου στο θρίλερ της Αμαλιάδας, καθώς σήμερα τα ξημερώματα παραδέχτηκε στους αστυνομικούς πως σκότωσε 4 βρέφη, ανάμεσά τους και τα δύο δικά της παιδιά.

Σε σοκ βρίσκονται όμως και άνθρωποι, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αντέκρουαν τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που απέδιδαν τους θανάτους σε παθολογικά αίτια, καθώς με επιχειρήματα υποστήριζαν πως τα δεδομένα και τα στοιχεία απέκλειαν τα παθολογικά.

Ανάμεσά τους και ο έμπειρος ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, τεχνικός σύμβουλος της Κατερίνας, το παιδί της οποίας ομολόγησε ότι σκότωσε η 25χρονη, αλλά και της Πόπης, της μητέρας του μικρού Παναγιωτάκη.

Ο έμπειρος ιατροδικαστής μιλώντας στο skai.gr επισημαίνει τα λάθη των ιατροδικαστών και κατ' επέκταση των ιατροδικαστικών εκθέσεων που μίλαγαν για παθολογικά, ενώ υποστηρίζει πως πρέπει να ανοίξουν οι φάκελοι και άλλων βρεφών που έχουν υπογράψει οι συγκεκριμένοι ιατροδικαστές, αν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

