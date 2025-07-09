«Αδίστακτη δράση» αποδίδουν οι δικαστικές Αρχές στην Ειρήνη Μουρτζούκου, στο λεπτομερές κατηγορητήριο που καλείται να αντικρούσει.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της ανακρίτριας Πατρών, η 25χρονη κατηγορούμενη φέρεται να επιχείρησε τέσσερις φορές να θανατώσει το ένα από τα δύο παιδιά της, ενώ στο δικαστικό έγγραφο αναφέρονται προσπάθειες «με εμμονή και επιμονή» να δολοφονήσει τόσο το δικό της παιδί όσο και εκείνο της φίλης της.

Αυτές οι αποτρόπαιες «προσπάθειες» που καταγράφουν οι δικαστικές Αρχές, φαίνεται να υπήρξαν καθοριστικές για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος της Μουρτζούκου, η οποία κρίθηκε ως επικίνδυνη και ύποπτη διάπραξης νέων αδικημάτων.

Όπως σημειώνεται στο ένταλμα, προκύπτουν «σοβαρές ενδείξεις για επανειλημμένη αδίστακτη τέλεση της πράξης της ανθρωποκτονίας, τετελεσμένη τρεις φορές και μία σε απόπειρα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με πλήρη απάθεια, ψυχρότητα, σκληρότητα και παντελή απαξία για το έννομο αγαθό της ζωής, με μεγάλο αριθμό παθόντων μεταξύ των οποίων τρία βρέφη, ήτοι εναντίον αδύναμων ατόμων ανίκανων να αντισταθούν, εκ των οποίων τα δύο ήταν τα βιολογικά τέκνα της κατηγορουμένης».

Στο κατηγορητήριο περιγράφεται αναλυτικά η τραγική πορεία του δεύτερου παιδιού της προς τον θάνατο, μία πορεία που ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου 2023.

«Στις 14-9-2023 στην Κάτω Αχαΐα και βραδινές ώρες πριν τις 00:00 π.μ. εντός της οικίας ενώ ήσουν μόνη με τo ανήλικο θήλυ βρέφος σου Μαρία Φρειδερίκη αγνώστου πατρός επιχείρησες να σκοτώσεις αυτό, φράσσοντας εντελώς τις αναπνευστικές οδούς (μύτη και στόμα) με αδιευκρίνιστο ακόμη κατά την ανάκριση τρόπο, πλην όμως δεν ολοκλήρωσες την πράξη σου επειδή ήλθε η μητέρα σου και κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Στις 7-10-2023 και περί ώρα 20:30 εντός θαλάμου του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" στην Αθήνα όπου νοσηλευόταν το ως άνω ανήλικο θήλυ βρέφος σου Μαρία Φρειδερίκη επιχείρησες να σκοτώσεις αυτό, φράσσοντας εντελώς τις αναπνευστικές οδούς (μύτη και στόμα) με αδιευκρίνιστο ακόμη κατά την ανάκριση τρόπο, πλην όμως δεν ολοκλήρωσες την πράξη σου επειδή επενέβη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Στις 9-10-2023 περί ώρα 18:00 και ώρα 22:00 εντός θαλάμου του ΝοσοκομείουΠαίδων "Αγία Σοφία" στην Αθήνα, όπου νοσηλευόταν το ως άνω ανήλικο θήλυ βρέφος σου Μαρία Φρειδερίκη επιχείρησες να σκοτώσεις αυτό, φράσσοντας εντελώς τις αναπνευστικές οδούς (μύτη και στόμα) με αδιευκρίνιστο ακόμη κατά την ανάκριση, πλην όμως δεν ολοκλήρωσες την πράξη σου επειδή επενέβη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Στις 12-10-2023 και περί ώρα 20:30 εντός θαλάμου του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" στην Αθήνα, όπου νοσηλευόταν το ως άνω ανήλικο θήλυ βρέφος σου Μαρία Φρειδερίκη, επιχείρησες να σκοτώσεις αυτό, φράσσοντας εντελώς τις αναπνευστικές οδούς (μύτη και στόμα) με αδιευκρίνιστο ακόμη κατά την ανάκριση, πλην όμως δεν ολοκλήρωσες την πράξη σου επειδή επενέβη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου» αναφέρεται στο κατηγορητήριο, το οποίο αναλύει και την τελική «επιτυχή» δράση της μητέρας σε βάρος της Μαρίας-Φρειδερίκης:

«Στις 17-10-2023 και περί ώρα 3:30 πμ, εντός θαλάμου του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" στην Αθήνα, όπου νοσηλευόταν το ως άνω ανήλικο θήλυ βρέφος σου Μαρία Φρειδερίκη, σκότωσες το ανωτέρω ανήλικο θήλυ βρέφος που, φράσσοντας εντελώς τις αναπνευστικές οδούς (μύτη και στόμα) προκαλώντας του υποξία με ασφυκτικό υποξικό μηχανισμό, από την οποία ως μόνη ενεργό αιτία επήλθε ο θάνατός του, γνωρίζοντας ότι του αφαιρούσες τη ζωή και θέλοντας να επέλθει ο θάνατός του».

Επίσης, περιγράφεται λεπτομερώς η μία προσπάθεια θανάτωσης του παιδιού της φίλης της, στις 11/12/2020 εντός του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων στην Πάτρα, όπου η 25χρονη κατηγορουμένη κλήθηκε να μείνει με το μωρό μέχρι η μητέρα του να επιστρέψει αλλά και η μοιραία για τη ζωή του παιδιού απόφραξη των αναπνευστικών οδών του στις 4/2/2021.

Για τον θάνατο του πρώτου παιδιού της, το 2022, στο κατηγορητήριο σημειώνεται: «Στην Κάτω Αχαΐα στις 18-6-2022, σε αδιευκρίνιστο ακόμη χρόνο και πάντως πριν τις 23:30 μ.μ., ενεργώντας με πρόθεση, ευρισκόμενη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τέλεσες το έγκλημα της ανθρωποκτονίας, όντας μέλος οικογένειας, σε βάρος άλλου μέλους της οικογένειάς σου. Ειδικότερα, κατά τον ανωτέρω χρόνο, σκότωσες το ανήλικο θήλυ βρέφος σου αγνώστου πατρός, που γεννήθηκε την 1-6-2022, φράσσοντας εντελώς τις αναπνευστικές οδούς (μύτη και στόμα) προκαλώντας του υποξία με ασφυκτικό υποξικό μηχανισμό, από την οποία ως μόνη ενεργό αιτία επήλθε ο θάνατός του, γνωρίζοντας ότι του αφαιρούσες τη ζωή και θέλοντας να επέλθει ο θάνατός του».

Τέλος, για την απόπειρα δολοφονίας της φίλης της που της αποδίδεται, στο κατηγορητήριο περιγράφεται ότι είχε αποφασίσει σε ήρεμη ψυχική κατάσταση να σκοτώσει την τότε μόνιμη σύντροφό της ενώ αυτή κοιμόταν: «... της έβαλες στο πρόσωπο ένα μαξιλάρι προκειμένου να φράξεις εντελώς τις αναπνευστικές οδούς ώστε να μη μπορεί να αναπνεύσει, πλην όμως δεν κατόρθωσες να επιτύχεις τον ανθρωποκτόνο σκοπό σου, από λόγους εξωτερικούς και ανεξάρτητους της θελήσεώς σου, διότι η παθούσα ξύπνησε και έτσι δεν επήλθε ο θάνατός της, τον οποίο εσύ επεδίωκες».

