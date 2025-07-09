Της Έλενας Γαλάρη

Ένοχοι κηρύχθηκαν από το Τριμελες Εφετείο Κακουργημάτων 3 από τους συνολικά 9 κατηγορούμενους που κάθονται στο εδώλιο για τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου τον Απρίλιο του 2022 στα Σκούρτα Ευβοίας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι και ως συνεργοί στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη τον Ιούνιο του 2023 στον Κορυδαλλό, όταν τα φερόμενα ως μέλη της Greek Mafia δέχτηκαν επίθεση με Καλάσνικοφ από δύο άγνωστους άνδρες.

Οι δικαστές μετέτρεψαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία , σε συνέργεια, κρίνοντας ότι από τα αποδεικτικά στοιχεία δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν σε φυσικούς αυτουργούς.

Έξι από τους συνολικά εννέα κατηγορούμενους κρίθηκαν ένοχοι για εγκληματική οργάνωση και για άλλες πράξεις, ενώ ένας 22χρονος κατηγορούμενος απαλλάχτηκε ομόφωνα από όλες τις κατηγορίες.

Η εισαγγελέας ζήτησε να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους κατηγορουμένους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.