Η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ομολόγησε σήμερα τη δολοφονία των δύο παιδιών της, του βρέφους της φίλης της Κατερίνας αλλά και της αδελφής της (πριν από 11 χρόνια), είχε δώσει πλήθος συνεντεύξεων στα τηλεοπτικά κανάλια όλους αυτούς τους μήνες λέγοντας συνεχώς πως είναι αθώα και πως την κατηγορούν αδίκως.

Αντίθετα, η μητέρα της 25χρονης την είχε κατηγορήσει αρκετές φορές δημόσια την Ειρήνη ότι εκείνη είχε σκοτώσει τόσο τη μικρή της αδερφή και τα δύο της παιδιά.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήταν η εμφάνιση μάνας και κόρης στην εκπομπή «Υποθέσεις» του OPEN, τον περασμένο Νοέμβριο. Η Ειρήνη Μουρτζούκου είχε εμφανιστεί –για ακόμη μία φορά- στο πάνελ της εκπομπής υποστηρίζοντας με κλάματα στα μάτια πως είναι αθώα. Παράλληλα, σε εκείνη την εκπομπή ο παρουσιαστής Πέτρος Κουσουλός μιλούσε με την μητέρα της, Πόπη, μέσω τηλεφωνικής κλήσης.

Καθώς η μητέρα της αφηγούνταν τι συνέβη τη μοιραία ημέρα του 2014 που πέθανε η μικρή αδερφή της Ειρήνης, η 25χρονη έκλαιγε και έκανε μορφασμούς ενώ άκουγε τα όσα περιέγραφε η μητέρα της με αμφισβήτηση.

Τελικά, η μητέρα της αποφάσισε να πει σε όλη την Ελλάδα πως πιστεύει ότι η κόρη της σκότωσε τα παιδιά.

«Ναι, πιστεύω ότι η κόρη μου σκότωσε τα παιδιά» είχε πει τότε η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου προσθέτοντας ότι έχει αποδείξεις πως εκείνη ευθύνεται για τον θάνατο της αδελφής της.

Σήμερα, οκτώ μήνες μετά, η Ειρήνη Μουρτζούκου «έσπασε» και ομολόγησε σε αστυνομικούς ότι τελικά και εκείνη σκότωσε τα 4 βρέφη.

Πηγή: skai.gr

