Την Κυριακή απολογείται η Ειρήνη Μουρτζούκου για τις δολοφονίες τριών βρεφών και την απόπειρα δολοφονίας φίλης της, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια στην Πάτρα.

«Προσπαθούσα να της μεταδώσω το μήνυμα να πει την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια είπε χτες», δήλωσε ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής, σημειώνοντας πως «ομολογία υπάρχει και θα γίνει επίσημη την Κυριακή».

Αναλυτικά ο συνήγορός της ανέφερε: «Όποιος παρακολουθούσε προσεκτικά και διάβαζε τις δηλώσεις μου αυτές τις ημέρες, μπορούσε να καταλάβει προς τα πού πήγαινε αυτή η ιστορία. Δημοσίως λέγαμε ότι εφόσον υποστηρίζει ότι είναι αθώα, είμαστε αναγκασμένοι να την υποστηρίξουμε. Σε όλη τις ατελείωτες συζητήσεις που κάναμε και ειδικά την ημέρα που συνελήφθη, εκείνο το οποίο προσπαθούσα ως άνθρωπος, ως πατέρας, ως δικηγόρος, είναι να της μεταδώσω το μήνυμα πως πρέπει να πει την αλήθεια. ;αυτή την αλήθεια την είπε χτες τα ξημερώματα στο Ανθρωποκτονιών. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι είναι μια γυναίκα η οποία προφανώς είναι ιδιάζουσας προσωπικότητας και ο νομικός μας πολιτισμός επιβάλλει να έχει την υποστήριξη την οποία χρειάζεται. Στα πλαίσια της ανακρίσεως θα διευκρινίσουμε και όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε στις πράξεις τις οποίες ομολόγησε και από κει και πέρα θα φανούν και οι ευθύνες των υπολοίπων και οι λεπτομέρειες των πράξεών της. Στην κυρία ανακρίτρια δεν δήλωσε κάτι, θα απολογηθεί την Κυριακή. Ομολογία υπάρχει, επίσημη θα γίνει την Κυριακή».

Αποδοκιμασίες έξω από το δικαστήριο

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε πριν τη 1 το μεσημέρι στα δικαστήρια, συνοδευόμενη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια, φωνάζοντας «φόνισσα».

Στο ανακριτικό γραφείο έμεινε για περίπου 20 λεπτά και επιστρέφει στη ΓΑΔΑ, όπου θα κρατηθεί μέχρι την απολογία της την Κυριακή.

Η Μουρτζούκου έχει ήδη ομολογήσει τις αποτρόπαιες πράξεις της στα έμπειρα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών. Όπως ισχυρίστηκε, την «κυρίευαν οι δαίμονες» όταν τσακωνόταν με τη μητέρα της και ήθελε να κάνει κακό. Σε μια τέτοια στιγμή, ομολόγησε, ότι σκότωσε την αδελφή της όταν η ίδια ήταν 14 ετών και στη συνέχεια, ομολόγησε τις δολοφονίες των δύο δικών της παιδιών και της φίλης της.

Πηγή: skai.gr

