Σε ταινία του... Τζέιμς Μποντ παραπέμπουν οι λεπτομέρειες από τη σοβαρότατη υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστή έναν Έλληνα Σμήναρχο, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε ότι διοχέτευε κρίσιμες και στρατηγικής σημασίας πληροφορίες στην Κίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατάσκοπος συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές λίγο πριν ολοκληρώσει ένα νέο «πακέτο» πληροφοριών, τις οποίες θα διοχέτευε στον σύνδεσμό του στην Κίνα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ηλικίας -σχεδόν- 50 ετών σμήναρχος, ο οποίος είχε διατελέσει διοικητής της μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και αργότερα μεταφέρθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη μονάδα που σχετιζόταν με το ΝΑΤΟ, ομολόγησε ότι διοχέτευε πληροφορίες σε μία οντότητα στην Κίνα, και ειδικότερα στον στρατολόγο-χειριστή του, ο οποίος δεν βρίσκεται στην Ελλάδα.

Πώς δρούσε

Ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμκής Αεροπορίας είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ και ειδικότερα σε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονταν με τις συχνότητες επικοινωνιών κρίσιμων οπλικών συστημάτων, ακόμη και υποβρυχίων της Συμμαχίας.

Ο σμήναρχος, όπως προέκυψε από την ανάκρισή του, είχε στην κατοχή του ένα ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου έστελνε τις πληροφορίες στον σύνδεσμό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερωθεί από ξένη συμμαχική χώρα για ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων που συνεργάζεται με το Πεκίνο. Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούσαν για διάστημα δύο-τριών μηνών τον σμήναρχο και προχώρησαν στη σύλληψή του, όταν ήταν έτοιμος να διοχετεύσει νέο «πακέτο» πληροφοριών στον χειριστή του.

Έρευνα για συνεργάτες

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να υπήρχαν συνεργάτες, ή να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη συγκεκριμένη υπόθεση κατασκοπείας.

«Η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό που είχε συγκεντρώσει ο σμήναρχος είχε άμεση σχέση με το ΝΑΤΟ, γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα, καθώς δεν αφορά την Ελλάδα, αλλά το ΝΑΤΟ και τις σχέσεις με Κίνα, ή με άλλες δυνάμεις.

