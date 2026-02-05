Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Σαμοθράκη αντιμετωπίζει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα λόγω πολύωρης βροχόπτωσης, με ρέματα που έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους παρασύροντας φερτά υλικά προς τη θάλασσα

Η δημοτική Αρχή έχει κλείσει τον δρόμο στην περιοχή της Πλατιάς, τοποθετώντας σημάνσεις ασφαλείας, και συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες

Ο Δήμος, σε συνεργασία με μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, έχει παρέμβει για την απομάκρυνση φερτών υλικών

Απροσπέλαστες ιρλανδικές διαβάσεις, ρέματα που έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους παρασύροντας στο διάβα τους προς τη θάλασσα κλαδιά, πέτρες και χώμα, είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί της Σαμοθράκης λόγω της πολύωρης βροχόπτωσης που συνεχίζεται.

Μία εικόνα που όπως σημειώνει ο δήμαρχος, Θανάσης Βίτσας δεν είναι πρωτόγνωρη για τους κατοίκους και η οποία για να δημιουργηθεί δεν χρειάζεται ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο αλλά αρκεί ακόμη και μία βροχόπτωση μεγάλης διάρκειας κι αυτό λόγω της γεωμορφολογίας του νησιού.

Ωστόσο, για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών η δημοτική Αρχή -σε ανακοίνωσή της σχετικά με τη διαμορφωθείσα λόγω της κακοκαιρίας κατάσταση - ενημερώνει πως έχει κλείσει ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς σημειώνοντας πως υπάρχουν σημάνσεις για την ασφάλειά τους. Ταυτόχρονα συνιστά τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.

Ο κ. Βίτσας εκτιμά πως ο σημαντικός όγκος νερού που κατεβαίνει προς τη θάλασσα δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την κατάσταση της οδοποιίας - είναι ήδη εμφανές το αποτύπωμά του στην αγροτική οδοποιία- ωστόσο μέχρι στιγμής ο Δήμος με την συνδρομή και μηχανημάτων της Π.Ε. Έβρου έχει παρέμβει άμεσα-για την απομάκρυνση φερτών υλικών- αποτρέποντας τον κίνδυνο καταστροφών σε υποδομές όπως οι γέφυρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

