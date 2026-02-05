Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη στη ιρλανδική διάβαση στην περιοχή του Ηφαίστου, κοντά στην Κομοτηνή.

Η προσπάθεια διάσχισης της διάβασης έγινε εν μέσω έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή από το πρωί.

Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις έρευνες λόγω της υψηλής στάθμης των νερών, ενώ στο σημείο επιχειρούν επίσης δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και της Πολιτικής Προστασίας.

Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή του Ηφαίστου, λίγο έξω από την Κομοτηνή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός επιχείρησε να διασχίσει με το όχημά του διάβαση, η οποία είχε πλημμυρίσει από ορμητικά νερά. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τον έλεγχο και να παρασυρθεί για πολλά μέτρα, πριν εντοπιστεί νεκρός από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η διάβαση είχε κατακλυστεί από ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη, ο οποίος είχε υπερειλίσει λόγω της κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

