Σε μάστιγα τείνουν να εξελιχθούν οι επιθέσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα από επιδειξίες. Χθες Τρίτη υπήρξε νέα σύλληψη ενός 81χρονου άνδρα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Βασίλης Τζουβάνος, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 12 το μεσημέρι και ενώ μαθητές έκαναν το μάθημά τους σε δημοτικό σχολείο της περιοχής. Τότε ένας 81χρονος στάθμευσε το αυτοκίνητό του έξω από το σχολείο, όμως ο διευθυντής είδε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον συγκεκριμένο και αποφάσισε να καλέσει το 100.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στο σημείο, έφτασαν πολύ γρήγορα έξω από το δημοτικό σχολείο και έπιασαν επ' αυτοφώρω τον 81χρονο να κάνει άσεμνες χειρονομίες μέσα στο αυτοκίνητό του. Προχώρησαν στη σύλληψή του και τον οδήγησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, προκειμένου να σχηματισθεί δικογραφία σε βάρος του.

Πηγή: skai.gr

