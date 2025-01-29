Σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων στο ΠΑΓΝΗ ο 3χρονος Άγγελος, μετά τη βάναυση κακοποίηση που δέχθηκε από την 26χρονη μητέρα του και τον 44χρονο σύντροφό της.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 3χρονου παιδιού είπε ότι συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ερωτηθείς το αν το παιδί έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες από τα χτυπήματα που έχει δεχθεί, απάντησε πως δεν μπορεί κανείς να πει κάτι τέτοιο με σιγουριά, ωστόσο «οι βλάβες που έχει στον εγκέφαλο είναι πάρα πολύ βαριές και εικάζουμε ότι είναι μη αναστρέψιμες» επισήμανε.

Παράλληλα, είπε ότι το παιδί έχει πολλαπλές εκχυμώσεις, μώλωπες και εγκαύματα επιφάνειας τόσο πρόσφατα όσο και παλαιότερα.

Τέλος, δήλωσε ότι το παιδί το επισκέπτεται η γιαγιά του η οποία βρίσκεται σε επαφή με την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου προκειμένου να αναλάβει την επιμέλειά του.

Πηγή: skai.gr

