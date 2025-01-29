ΣΥΡΙΖΑ: Ο Άρειος Πάγος απαλλάσσει το πρόσωπο κλειδί του σκανδάλου των υποκλοπών με Predator

«Η απόφαση του Αρείου Πάγου να θέσει στο αρχείο τις μηνύσεις που, είχαν κατατεθεί σε βάρος του προσώπου ιδιοκτήτη της προπληρωμένης κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των μολυσμένων με Predator μηνυμάτων, αποτελεί μία ακόμη πράξη συγκάλυψης της δυσώδους υπόθεσης των υποκλοπών. Η δικαστική εξουσία, οφείλει να υπηρετεί την αλήθεια και τη διαφάνεια», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνεται ότι στο αρχείο έθεσε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης που διερευνά την υπόθεση των υποκλοπών τις νέες μηνύσεις που είχαν καταθέσει ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης σε βάρος προσώπου του οποίου η προπληρωμένη κάρτα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή των «μολυσμένων» μηνυμάτων.

Συνεχίζοντας, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Γιατί δεν απαντήθηκε το αυτονόητο; Πώς ενεργοποιήθηκε μια προπληρωμένη κάρτα χωρίς το PIN, που αποστέλλεται αποκλειστικά στον νόμιμο κάτοχό της; Πώς είναι δυνατόν η Δικαιοσύνη να αποδέχεται, χωρίς καμία περαιτέρω διερεύνηση, ότι η κάρτα χρησιμοποιήθηκε από κάποιον άγνωστο τρίτο, αφού πρώτα χάθηκε (!) χωρίς να ελέγχει ποιος είχε πρόσβαση και ποιος πραγματοποίησε τη συναλλαγή;».

«Ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνήθηκε να διερευνήσει αυτεπάγγελτα τα αυταπόδεικτα εγκλήματα της κατασκοπείας και της υπονόμευσης του δημοκρατικού πολιτεύματος», τονίζει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούσε υπουργούς, πολιτικούς, δημοσιογράφους, ακόμα και κορυφαίους κρατικούς αξιωματούχους, και η Δικαιοσύνη θεωρεί ότι δεν συντρέχει λόγος αυτεπάγγελτης παρέμβασης;

Αντί να πράξει το αυτονόητο και να διερευνήσει εις βάθος το μεγαλύτερο σκάνδαλο υποκλοπών στη χώρα, η εισαγγελική αρχή ζητά από τα ίδια τα θύματα να καταθέσουν μηνύσεις – τα ίδια θύματα που είχαν ήδη δηλώσει ότι ανέμεναν αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Δικαιοσύνης!

Πρόκειται για ανοιχτή συγκάλυψη και για ακόμη μία απόδειξη ότι η κυβέρνηση με παρεμβάσεις της επιθυμεί Δικαιοσύνη, μηχανισμό ασυλίας των ενόχων και διευκόλυνσης της ατιμωρησίας των ημετέρων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν θα επιτρέψει την παραγραφή αυτού του εγκλήματος. Θα αξιοποιήσουμε κάθε θεσμικό και νομικό εργαλείο, στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ώστε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς υποκλοπών και συγκάλυψης. Η Δικαιοσύνη πρέπει να επιστρέψει στον ρόλο της και όχι να λειτουργεί ως μηχανισμός εξυπηρέτησης της εξουσίας.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν τις εύλογες ανησυχίες της κοινωνίας ότι όσα έχουν συμβεί στο σκέλος της Δικαιοσύνης με την υπόθεση των υποκλοπών, θα επαναληφθούν και στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των Τεμπών. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η αλήθεια θα λάμψει».

