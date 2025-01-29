Συνελήφθη Ιταλός καθηγητής ελληνικού πανεπιστημίου για παιδική πορνογραφία

Ένας Ιταλός καθηγητής σε μεγάλο ελληνικό πανεπιστήμιο της Αθήνας συνελήφθη για παιδική πορνογραφία, μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τη χώρα του.

Ο καθηγητής είναι αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και το ένταλμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στον ΣΚΑΪ, εκδόθηκε πριν από δύο μήνες όταν ολοκληρώθηκαν οι έρευνες.

Οι κατηγορίες εις βάρος του είναι πορνογραφία και αποπλάνηση ανηλίκων. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, φέρεται να έστελνε φωτογραφίες του σε άσεμνες στάσεις σε ανήλικα παιδιά, σε πόλη της Ιταλίας, ενώ έστελνε και χρήματα, ζητώντας από τα παιδιά να στείλουν γυμνές τους εικόνες.

Οι Αρχές στην Ιταλία βρήκαν το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα και το διεθνές ένταλμα σύλληψης της Europol διαβιβάστηκε άμεσα στην ΕΛΑΣ. Ακολούθως, αστυνομικοί πήγαν στο πανεπιστήμιο και την ώρα που τελείωσε το μάθημα ο καθηγητής του πέρασαν χειροπέδες.

Η δίκη του θα γίνει στην Ιταλία.

Πηγή: skai.gr

