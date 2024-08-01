Της Ιωάννας Μάνδρου

Την ύπαρξη και δράση εκτεταμένου δικτύου τηλεφωνικών παρακολουθήσεων διαφόρων προσώπων, πολιτικών, δημοσιογράφων και λοιπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator αναγνωρίζει στο πολυσέλιδο πόρισμα του ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης ο οποίος διενήργησε επί εννέα μήνες τη σχετική έρευνα.

Το εισαγγελικό πόρισμα, που ήδη πριν γνωστοποιηθεί έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σφοδρές πολιτικές επικρίσεις, στρέφει όλη την ποινική ευθύνη για τις υποκλοπές σε τέσσερα άτομα, νομίμους εκπροσώπους και ιδιοκτήτες των εταιρειών που ενεπλάκησαν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στη δράση με το λογισμικό Predator στη χώρα μας.



Πρόκειται για τους Ιωάννη Λαβράνο, Φελίξ Μπίτζιο, Sara Aleksandra Ηamu, Tal Jonathan Dilian (Ταλ Τζόναθαν Ντίλιαν) για τους οποίους ο αντεισαγγελέας επιρρίπτει ποινικές ευθύνες για παραβάσεις της νομοθεσίας για το τηλεφωνικό απόρρητο αλλά και για τα προσωπικά δεδομένα.

Και για τους τέσσερις, κατά περίπτωση, αναλυτικά, στο πόρισμα αναφέρονται λεπτομερώς ότι προέβησαν σε πράξεις παραβίασης του τηλεφωνικού απορρήτου σε 116 περιπτώσεις, πολιτικών, δημοσιογράφων και λοιπά, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις επικοινωνίες τους, κάθε τύπου, τηλεφωνικές, ηλεκτρονικές και λοιπά.

Κατά τον εισαγγελέα σε δύο περιπτώσεις, του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και της Αρτεμις Σίφορντ, πέτυχαν τον στόχο τους, καθώς και οι δύο άνοιξαν το κακόβουλο λογισμικό και παρακολουθήθηκαν, ενώ για τους λοιπούς 114, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά το πόρισμα υπήρξαν θύματα απόπειρας για παρακολούθηση καθώς δεν πάτησαν τα σχετικά links.

Ωστόσο, συνήγοροι θυμάτων ισχυρίζονται ότι είναι και άλλοι που «πάτησαν» το σχετικό link και υπέστησαν παρακολούθηση, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υπουργός, ο οποίος έχει κάνει σχετική καταγγελία, Χρήστος Σπίρτζης.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου περιορίζεται μόνον σε εκείνους -θύματα των παρακολουθήσεων- που προσέφυγαν δικαστικά (Κουκάκης, Ανδρουλάκης, Σπίρτζης και λοιποί) και δεν αναφέρεται σε άλλα πολιτικά πρόσωπα που υπήρξαν στόχοι, χωρίς ωστόσο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Επίσης, στο πόρισμα, που αριθμεί 286 σελίδες, δεν αποδίδεται καμία ευθύνη στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ή την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Όμως από την πραγματογνωμοσύνη που ο ίδιος διενήργησε στην ΕΥΠ μαζί με δύο πραγματογνώμονες, προέκυψε (υπάρχει ειδική αναφορά στο εισαγγελικό πόρισμα) ότι 28 στόχοι, θύματα παρακολουθήσεων με το Predator, είχαν παρακολουθηθεί κατά διαστήματα και από την ΕΥΠ.

Κατά το πόρισμα, το ποσοστό αυτό, 24% επί του συνόλου των διαπιστωμένων θυμάτων του Predator, (συνολικά 116) δεν οδηγεί σε εξαγωγή συμπεράσματος ότι υπήρχε κοινό κέντρο παρακολουθήσεων ΕΥΠ-Predator, καθώς η σύγκριση με το σύνολο των διατάξεων για άρση απορρήτου από το 2020 ως το 2023, περί τις 15 χιλιάδες, κατεβάζει το ποσοστό των ατόμων με διπλή παρακολούθηση σε 1%.

Πέραν των ανωτέρω, στο πόρισμα επισημαίνεται, ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο, πλην των διπλών παρακολουθήσεων, που να συνηγορεί, κατά αυτόν, στη θεμελίωση των καταγγελιών για κοινό κέντρο παρακολουθήσεων με απόληξη το Μέγαρο Μαξίμου.

Μόνον για πλημμελήματα

Και ενώ το πολυσέλιδο πόρισμα δεν αποδίδει ευθύνες στην ΕΥΠ, για τη λειτουργία της οποίας σε σχέση με την παρακολούθηση προσώπων, διαλαμβάνει λεπτομερώς πώς γίνεται η διαδικασία και τι προβλέπεται από το νόμο, επίσης δεν αποδίδει ευθύνες και σε πρόσωπα που είχαν καταμηνυθεί για τις υποκλοπές, μεταξύ των οποίων ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων και ο τότε γενικός διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού (Γενικός Γραμματέας) Γρηγόρης Δημητριάδης, αλλά και η τότε εισαγγελέας αρμόδια για θέμα ΕΥΠ Βασιλική Βλάχου, που είχε προσυπογράψει και ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας για χιλιάδες παρακολουθήσεις.

Ειδικότερα για τον τότε διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα στο πόρισμα αναφέρεται, ότι δεν είχε γνώση παράνομων παρακολουθήσεων, το ίδιο και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, για τον οποίο αναφέρεται, ότι ουδέποτε είχε σχετική ενημέρωση ούτε οποιαδήποτε γνώση.

Σε ό,τι αφορά την εισαγγελέα Βασιλική Βλάχου τονίζεται ότι ελέγχθηκε πειθαρχικά από τον Άρειο Πάγο και δεν της αποδόθηκε καμία ποινική ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση το πόρισμα θα μελετηθεί από τους παθόντες, τα πολιτικά κόμματα και κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να υπάρξουν κινήσεις -ορισμένες ήδη έχουν προαναγγελθεί- όπως προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή άλλες πολιτικές κινήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο που θα κλιμακωθούν όταν θα ανοίξει η Βουλή.

Πάντως, συνήγοροι των θυμάτων των υποκλοπών επισημαίνουν ήδη, ότι δεν υπάρχει θεμελίωση στο πόρισμα για ποιο λόγο έγιναν από ιδιώτες οι παρακολουθήσεις, ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτουργοί αυτών των έκνομων δράσεων και γιατί, παρά το γεγονός, ότι στο πόρισμα αναγνωρίζεται η παράνομη δράση των εν λόγω τεσσάρων ατόμων, δεν τους αποδίδονται ευθύνες παρά μόνον για πλημμελήματα και όχι για παράδειγμα για κακουργήματα, εγκληματική οργάνωση ή ακόμα και κατασκοπεία. Επίσης, συνήγοροι θυμάτων σημειώνουν, ότι για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, η κατηγορία θα μπορούσε να είναι κακούργημα και όχι πλημμέλημα, ενώ δηλώνουν ότι θα προβούν σε νομικές ενέργειες προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Αναλυτικά αποσπάσματα από το πόρισμα

Για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: Ορίστηκε Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού τον Ιούλιο του 2019 και στη συνέχεια, με την υπ αριθμ. 344 (ΦΕΚ Β' 2659/18.06.2021) Απόφαση του Πρωθυπουργού, του δίδεται Εξουσιοδότηση να υπογράφει «Με εντολή Πρωθυπουργού» έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που αφορούν μεταξύ των άλλων διαδικαστικά θέματα του Συντονιστικού Συμβουλίου Διαχείρισης Πληροφοριών της Ε.ΥΠ. κ.λπ. Ουδέποτε δεν τον ενημέρωσε ο Διοικητής ή κάποιος άλλος για επισυνδέσεις κάποιου προσώπου, αλλά και γενικότερα δεν είχε ενημέρωση για την έκδοση Εισαγγελικών Διατάξεων νόμιμης επισύνδεσης, για ποια πρόσωπα αφορούν οι διατάξεις, χρονικά διαστήματα αυτών, τους λόγους έκδοσης αυτών και γενικότερα για όλη τη διαδικασία που προηγείται της έκδοσης εισαγγελικής διάταξης.



Τα συμπεράσματα: 1. Φέλιξ Μπίτζιος, 2. Sara Aleksandra Hamon (Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου), 3.Tai Jonathan Dilian, 4.ΙωάννηςΛαβράνος με τις παραπάνω ιδιότητες, αφενός επιχείρησαν χωρίς σχετικό δικαίωμα αυτών, χωρίς δηλ. τη ρητή συναίνεση του νόμιμου δικαιούχου και κατά παράβαση του μέτρου προστασίας να αποκτήσουν πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο συστήματος πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδομένα των παθόντων κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. στ'και ζ ΠΚ, και αφετέρου σε δύο άλλες περιπτώσεις επιχείρησαν χωρίς σχετικό δικαίωμα αυτών και κατά παράβαση του μέτρου προστασίας απέκτησαν πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο συστήματος πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδομένα των παθόντων.

Συγκεκριμένα, εγκατέστησαν σε δύο περιπτώσεις τηλεφωνικών αριθμών (της Αρτεμις Σίφορντ και του Αθανασίου Κουκάκη) και επιχείρησαν να εγκαταστήσουν το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator σε άλλους 114 τηλεφωνικούς αριθμούς, που ανήκουν σε διάφορους συνδρομητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και οι μηνυτές Νικόλαος Ανδρουλάκης, Χρήστος Σπίρτζης, Μαρία Σακαλή Ζώη, Ρούσσου Αγγελική, Παναγιώτης Ζαρκάδας και Ιωάννης Αναστασάκος, με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο συστήματος πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδομένα των παθόντων κατά την παραπάνω έννοια, η δε εγκατάσταση του πιο πάνω κατασκοπευτικού λογισμικού γίνεται μέσω αποστολής sms (ή και άλλου μηνύματος π.χ. μέσω εφαρμογών) στους αριθμούς κινητού τηλεφώνου των αποδεκτών που δεν απαιτεί κατ'ανάγκη άμεση επαφή του μέσου με τη σύνδεση ή συσκευή, με τον ειδικότερο τρόπο που αναφέρεται στην υπο. στοιχ. Α κατηγορία. Στην προκειμένη περίπτωση τα links που είχαν λάβει και είχαν ανοίξει η Άρτεμις Σίφορντ και ο Αθανάσιος Κουκάκης ήταν αντίστοιχα τα «emvolio-gov.gr» και «blogspot.edolio.com», ενώ οι υπόλοιποι αποδέκτες μηνυμάτων δεν άνοιξαν τα links που έλαβαν. Με την πράξη τους αυτή οι κατηγορούμενοι απέκτησαν χωρίς τη ρητή συναίνεση των νόμιμων δικαιούχων, πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο συστήματος πληροφοριών η σε ηλεκτρονικά δεδομένα των παθόντων Άρτεμις Σίφορντ και Αθανασίου Κουκάκη, ενώ στις λοιπές 114 περιπτώσεις επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο συστήματος πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδομένα των παθόντων, το έγκλημά τους όμως στην τελευταία περίπτωση δεν ολοκληρώθηκε για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους, εν όψει του ότι οι υπόλοιποι- πλην των ανωτέρω δύο- αποδέκτες δεν άνοιξαν τα links που έλαβαν.

