Υπό καταρρακτώδη βροχή η παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο Μανχάταν

Υπό καταρρακτώδη βροχή, που επιβεβαίωσε τις προβλέψεις των προηγούμενων ημερών της μετεωρολογικής υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε χθες στο Μανχάταν η μεγάλη παρέλαση της Ομογένειας για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης της 25ης Μαρτίου του 1821.

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες πάντως δεν φάνηκαν ικανές να κάμψουν το φρόνημα των Ομογενών και η 5η λεωφόρος απέκτησε ελληνικό παλμό και γέμισε γαλανόλευκα χρώματα.

Η προσέλευση βέβαια του κόσμου δεν ήταν η αναμενόμενη, κάτι που ήταν φυσιολογικό, και όσοι παρέστησαν, όπως βέβαια και οι τελετάρχες και οι λοιποί επίσημοι, κατέφυγαν στις ομπρέλες τους για να προστατευθούν από τη βροχή. Τα χαμόγελα πάντως και η καλή διάθεση δεν έλειψαν σε αυτή την ημέρα-σύμβολο για όλο τον Ελληνισμό.

The Greek Independence Day Parade always stirs emotions, but this year in New York City, being with countless community members, young and old, marching for hours, even in a relentless downpour, was profoundly touching. God Bless you, Omogeneia! 🇬🇷🇨🇾💙⛈️#RainOrShine #proud pic.twitter.com/fO2UwqVH6H