Πολύ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν τα γεωτρύπανα καθώς έγινε αποδεκτή η πρόταση που υπέβαλαν η αμερικανική η Chevron και η ελληνική HELLENiQ για εκκίνηση της διαδικασίας ερευνών για υδρογονάνθρακες σε δύο θαλάσσιες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα για «Νότια της Πελοποννήσου» και «Μπλοκ Α2».

Πόσα ξέρουμε όμως για την αμερικανική Chevron Corporation;

H Chevron είναι πολυεθνική εταιρεία ενέργειας, που ειδικεύεται κυρίως στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος άμεσος "απόγονος" της Standard Oil, (πρώτη θεωρείται η ExxonMobil) που ήταν αρχικά γνωστή ως Standard Oil Company of California (συντομευμένη σε Socal ή CalSo) και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 χώρες.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες από άποψη εσόδων -πρώτη είναι η ExxonMobil. Η Chevron βρέθηκε στη 10η θέση στο Fortune 500 το 2023. Η εταιρεία είναι, επίσης, η τελευταία στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου που οι μετοχές της συμπεριλαμβάνονται στον Dow Jones Industrial Average, μετά την έξοδο της ExxonMobil από τον δείκτη το 2020.

Μετρά πάνω από έναν αιώνα ύπαρξης

Η ιστορία της Chevron ξεκινάει στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα από μικρές εταιρείες πετρελαίου με έδρα την Καλιφόρνια, οι οποίες εξαγοράστηκαν από τη Standard και συγχωνεύτηκαν στη Standard Oil of California. Η εταιρεία αναπτύχθηκε γρήγορα μόνη της μετά τη διάλυση της Standard Oil, συνεχίζοντας να εξαγοράζει εταιρείες και να συνεργάζεται με άλλες εντός και εκτός Καλιφόρνια, και τελικά έγινε μία από τις Επτά Αδελφές που κυριάρχησαν στην παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 έως τη δεκαετία του 1970.

Ο όρος Επτά Αδελφές, αναφέρεται σε εταιρείες πετρελαίου που σχημάτισαν την Κοινοπραξία για το Ιράν. Ήταν η Anglo-Persian Oil Company (προκάτοχος της BP), η Shell plc, τρεις από τους προκατόχους της Chevron (Standard Oil of California, Gulf Oil and Texaco) και δύο από τους προκατόχους της ExxonMobil (Jersey Standard και Standard Oil of Νέα Υόρκη).

Το 1985, η Socal συγχωνεύθηκε με την Gulf Oil με έδρα το Πίτσμπουργκ και μετονομάστηκε σε Chevron. Κατόπιν συγχωνεύθηκε με την Texaco το 2001. Η Chevron κατασκευάζει και πουλά καύσιμα, λιπαντικά, πρόσθετα και πετροχημικά, κυρίως στη Δυτική Βόρεια Αμερική, στην Ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ, στη Νοτιοανατολική Ασία, στη Νότια Κορέα και στην Αυστραλία. Το 2018, η εταιρεία παρήγαγε κατά μέσο όρο 791.000 βαρέλια (125.800 m3) καθαρού ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο - Μία μετοχή 55 ετών

Η Chevron εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), στις 24 Ιουνίου 1921. Σύμφωνα με το macrotrends, η υψηλότερη τιμή κλεισίματος της μετοχής Chevron όλων των εποχών ήταν στα 173,29 δολ. στις 26 Ιανουαρίου 2023. Η μέση τιμή της μετοχής της Chevron για τις τελευταίες 52 εβδομάδες είναι 153,54 δολ. Η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι 157,20 δολ.

Μεταξύ των μεγαλύτερων επενδυτών της Chevron είναι ο Warren Buffett. Ελέγχει το 6,98% της εταιρείας (5ος μεγαλύτερος μέτοχος) το οποίο αποτιμάται στα 19,2 δισ. δολ.

Η Chevron για το γ' τρίμηνο του 2024 ανακοίνωσε αναπροσαρμοσμένα κέρδη ύψους 4,5 δισ. δολ., και ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες ύψους 9,7 δισ. δολ. Επίσης, πραγματοποίησε επιστροφή μετρητών στους μετόχους ύψους 7,7 δισ. δολ.

Ο CEO του αμερικανικού κολοσσού

Ο Michael K. (Mike) Wirth, 64 ετών, είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της Chevron Corporation από το 2018.

Ο Wirth υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου το 2017 και ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Midstream & Development από το 2016 έως το 2018, όπου ήταν υπεύθυνος για τις μονάδες ναυτιλίας, προμήθειας και εμπορίας, καθώς και για τις μονάδες λειτουργίας αγωγών και ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και για τη στρατηγική της Chevron, σε επιχειρηματική ανάπτυξη και εταιρικές υποθέσεις.

Michael K. (Mike) Wirth

Προηγουμένως, ο Wirth ήταν εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Downstream & Chemicals από το 2006 έως το 2015 και πρόεδρος του Global Supply and Trading από το 2003 έως το 2006. Εντάχθηκε στην Chevron ως μηχανικός σχεδιασμού το 1982 και είναι κάτοχος πτυχίου χημικού μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο.

Ο Wirth υπηρετεί στο διοικητικό συμβούλιο του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου, του Catalyst και του Εθνικού Ιδρύματος Ποδοσφαίρου και είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Πετρελαίου, του Business Roundtable, του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, του Στρογγυλού Τραπέζιου Διευθύνοντος Συμβούλου της American Heart Association, του Επιχειρηματικό Συμβούλιο και την Αμερικανική Εταιρεία Εταιρικών Στελεχών.

Πρόστιμα

Η Chevron έχει δεχθεί ευρέως επικρίσεις και επιθέσεις για σκάνδαλα, ατυχήματα και δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με την κλιματική αλλαγή. Στη Chevron έχει επιβληθεί πρόστιμο από τις κυβερνήσεις της Αγκόλα, για πετρελαιοκηλίδες στα ύδατά της, και των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της EPA για παραβιάσεις του νόμου για τον καθαρό αέρα των ΗΠΑ και ρυπαντικές δραστηριότητες που προκύπτουν από το διυλιστήριο Richmond στην Καλιφόρνια. Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές έχουν πραγματοποιήσει ετήσιες διαμαρτυρίες κατά της Chevron, συνήθως εντός μιας εβδομάδας από την ετήσια συνέλευση των μετόχων της.

Το ενδιαφέρον για έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

Η Chevron, εκδήλωσε ενδιαφέρον για την εξερεύνηση ενέργειας στην Ελλάδα, δήλωσαν τη Δευτέρα ο αμερικανικός παραγωγός πετρελαίου και το υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Η Chevron υπέβαλε μη δεσμευτική εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένα ανοιχτό μπλοκ στην Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων της Ελλάδας (HEREMA), επιβεβαίωσε η εταιρεία, σύμφωνα με το Reuters.

Η κυβέρνηση χαιρέτισε την εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron. «Το ενδιαφέρον της Chevron, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήδη δραστηριοποιείται στη χώρα μας η ExxonMobil, σηματοδοτεί την ταυτόχρονη παρουσία δύο ενεργειακών κολοσσών και ενισχύει την πεποίθηση πως η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μέρος της εθνικής μας στρατηγικής για ενεργειακή ανεξαρτησία και μείωση του ενεργειακού κόστους», ανέφερε το ΥΠΕΝ.

Η Chevron εκμεταλλεύεται κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ισραήλ και έχει συμφέροντα στην Αίγυπτο και την Κύπρο.

«Η Chevron έχει μια μεγάλη και σημαντική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή που αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μέρος του μέλλοντός μας και προτεραιότητα για εμάς», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Αποδεκτή έγινε η πρόταση της Chevron

Και επίσημα αποδεκτή έγινε η πρόταση για εκκίνηση της διαδικασίας ερευνών για υδρογονάνθρακες σε δύο θαλάσσιες περιοχές ύστερα από τις προτάσεις που - όπως γνωστοποίησε σήμερα η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, υπέβαλαν η Chevron και HELLENiQ για τις περιοχές «Νότια της Πελοποννήσου» και «Μπλοκ Α2».

Συγκεκριμένα, η ΕΔΕΥΕΠ υπέβαλε εισήγηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αναφορικά με την εκκίνηση διαδικασίας αδειοδότησης νέων περιοχών για την ανάθεση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, τα ακριβή όρια των νέων περιοχών και τη διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις. Η εισήγηση έγινε αποδεκτή με την 7032/417 απόφαση του Υπουργείου.

Επιπλέον, σήμερα κατατέθηκε από την ΕΔΕΥΕΠ στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΕ) για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση στις νέες περιοχές ερευνών. Η περιοχή μελέτης αφορά μία στενή θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται ανάμεσα στα νοτιοδυτικά και νότια της Πελοποννήσου, και στα δυτικά της Κρήτης, μεταξύ περιοχών που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντικούς όρους, όπως είχαν εκδοθεί κατά την ένταξή τους στους διεθνείς διαγωνισμούς παραχωρήσεων του 2014 και του 2018.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, υπογράμμισε τη σημασία των πρόσφατων εξελίξεων: «Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των εταιρειών Chevron και HELLENiQ Energy για νέες θαλάσσιες περιοχές έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων αποτελεί μία πολύ σημαντική και χρονικά κρίσιμη εξέλιξη. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των ερευνητικών προγραμμάτων στα ‘Νοτιοδυτικά της Κρήτης' από την ExxonMobil, στα ‘Μπλοκ 10' και ‘Ιόνιο' από τη HELLENiQ Energy, καθώς και στο ‘Μπλοκ 2' από την Energean, το ενδιαφέρον για νέες περιοχές επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές προοπτικές για την ανακάλυψη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων φυσικού αερίου».

Η ΕΔΕΥΕΠ ολοκληρώνει το σχέδιο πρόσκλησης διεθνούς ενδιαφέροντος για τις περιοχές «Μπλοκ Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου» και θα το καταθέσει στο Υπουργείο εντός του μήνα.

Έπειτα από τη σχετική έγκριση του ΥΠΕΝ, η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ημερομηνία δημοσίευσης της τελευταίας αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού, με τα ενδιαφερόμενα μέρη να καλούνται να καταθέσουν δεσμευτική προσφορά εντός 90 ημερών. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, η ΕΔΕΥΕΠ θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των προσφορών για να υποβάλει στη συνέχεια τη σχετική εισήγησή της προς το Υπουργείο.

Σε σχέση με τα επόμενα βήματα, ο κ. Στεφάτος σημείωσε: «Εργαζόμαστε συστηματικά, και σε στενή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού υψηλών προδιαγραφών, με σκοπό την επιλογή αναδόχου εντός του τρέχοντος έτους. Στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε οικοδομήσει κατά τις προπαρασκευαστικές επαφές που προηγήθηκαν, συνεχίζουμε τις συνομιλίες μας με την Chevron».

