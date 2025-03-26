Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβγαλε σουγιά μετά από τροχαίο και τραυμάτισε επιβάτη του άλλου αυτοκινήτου

Άναψαν τα αίματα μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης με την εμπλοκή φορτηγού και Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Ο οδηγός του πρώτου οχήματος, που φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, διαπληκτίστηκε με τους δύο επιβάτες του δεύτερου οχήματος, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία.

Καθώς η μία κουβέντα έφερε την άλλη, ο 48χρονος οδηγός του φορτηγού έβγαλε έναν σουγιά και τραυμάτισε στο χέρι και τον μηρό έναν από τους δύο άλλους επιβάτες. Στον 36χρονο τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από σταθμό του ΕΚΑΒ.

Ο 48χρονος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.

