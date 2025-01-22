Αποδεκτή η πρόταση της Chevron για έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Πελοποννήσου

Και επίσημα αποδεκτή έγινε η πρόταση για εκκίνηση της διαδικασίας ερευνών για υδρογονάνθρακες σε δύο θαλάσσιες περιοχές ύστερα από τις προτάσεις που - όπως γνωστοποίησε σήμερα η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, υπέβαλαν η Chevron και HELLENiQ για τις περιοχές «Νότια της Πελοποννήσου» και «Μπλοκ Α2».

Συγκεκριμένα, η ΕΔΕΥΕΠ υπέβαλε εισήγηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αναφορικά με την εκκίνηση διαδικασίας αδειοδότησης νέων περιοχών για την ανάθεση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, τα ακριβή όρια των νέων περιοχών και τη διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις. Η εισήγηση έγινε αποδεκτή με την 7032/417 απόφαση του Υπουργείου.

Επιπλέον, σήμερα κατατέθηκε από την ΕΔΕΥΕΠ στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΕ) για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση στις νέες περιοχές ερευνών. Η περιοχή μελέτης αφορά μία στενή θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται ανάμεσα στα νοτιοδυτικά και νότια της Πελοποννήσου, και στα δυτικά της Κρήτης, μεταξύ περιοχών που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντικούς όρους, όπως είχαν εκδοθεί κατά την ένταξή τους στους διεθνείς διαγωνισμούς παραχωρήσεων του 2014 και του 2018.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, υπογράμμισε τη σημασία των πρόσφατων εξελίξεων: «Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των εταιρειών Chevron και HELLENiQ Energy για νέες θαλάσσιες περιοχές έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων αποτελεί μία πολύ σημαντική και χρονικά κρίσιμη εξέλιξη. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των ερευνητικών προγραμμάτων στα ‘Νοτιοδυτικά της Κρήτης' από την ExxonMobil, στα ‘Μπλοκ 10' και ‘Ιόνιο' από τη HELLENiQ Energy, καθώς και στο ‘Μπλοκ 2' από την Energean, το ενδιαφέρον για νέες περιοχές επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές προοπτικές για την ανακάλυψη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων φυσικού αερίου».

Η ΕΔΕΥΕΠ ολοκληρώνει το σχέδιο πρόσκλησης διεθνούς ενδιαφέροντος για τις περιοχές «Μπλοκ Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου» και θα το καταθέσει στο Υπουργείο εντός του μήνα.

Έπειτα από τη σχετική έγκριση του ΥΠΕΝ, η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ημερομηνία δημοσίευσης της τελευταίας αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού, με τα ενδιαφερόμενα μέρη να καλούνται να καταθέσουν δεσμευτική προσφορά εντός 90 ημερών. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, η ΕΔΕΥΕΠ θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των προσφορών για να υποβάλει στη συνέχεια τη σχετική εισήγησή της προς το Υπουργείο.

Σε σχέση με τα επόμενα βήματα, ο κ. Στεφάτος σημείωσε: «Εργαζόμαστε συστηματικά, και σε στενή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού υψηλών προδιαγραφών, με σκοπό την επιλογή αναδόχου εντός του τρέχοντος έτους. Στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε οικοδομήσει κατά τις προπαρασκευαστικές επαφές που προηγήθηκαν, συνεχίζουμε τις συνομιλίες μας με την Chevron».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

