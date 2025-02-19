Σκυλακάκης: Υπεγράφη ελληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο για αποθήκευση άνθρακα - Συναντήσεις με ExxonMobil και Chevron για υδρογονάνθρακες

Οι προοπτικές της έρευνας υδρογονανθράκων συζητήθηκαν στις συναντήσεις που είχε στο Κάιρο η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ανώτατα στελέχη των δύο αμερικανικών εταιρειών (ExxonMobil και Chevron) που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Παράλληλα κατά τη διήμερη επίσκεψη στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα που πραγματοποίησαν στην αρχή της εβδομάδας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, με αφορμή τη διεξαγωγή της Διεθνούς Ενεργειακής Έκθεσης και του Συνεδρίου «EGYPES 2025» υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σκυλακάκης είχε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου, κ. Karim Badawi, με τον οποίο υπέγραψαν MoU, για την προώθηση της συνεργασίας Ελλάδας - Αιγύπτου στον τομέα της Δέσμευσης, Χρήσης και Αποθήκευσης 'Ανθρακα (CCUS).

Στο πλαίσιο του MoU, Ελλάδα και Αίγυπτος αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεργασίας για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα του CCS/CCUS, καθώς και την ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες για την πιθανή ανάπτυξη εγκαταστάσεων - αποθηκευτικών χώρων για CCS/CCUS. Εξέλιξη, που θα συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων και της ενεργειακής μετάβασης.

Για την εποπτεία της συνεργασίας και την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του MoU θα συσταθεί διμερής Ελληνο-Αιγυπτιακή επιτροπή υψηλού επιπέδου. Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) θα συντονίσει τις προσπάθειες, διευκολύνοντας το έργο των κοινών ομάδων εργασίας που θα συσταθούν, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις συμφωνημένες προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα.

Ο κ. Σκυλακάκης είχε επίσης συνάντηση και με τον Πρόεδρο του τμήματος διεθνών ερευνών και παραγωγής της Chevron, κ. Clay Neff, ενώ μαζί με την κα Σδούκου είδε τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, κ. John Ardill. Στις συναντήσεις με τους εκπροσώπους των δύο κολοσσών στον τομέα των υδρογονανθράκων συζητήθηκαν οι προοπτικές των ερευνών υδρογονανθράκων, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων και των προσκλήσεων που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα.

Ο κ. Σκυλακάκης συμμετείχε σε Υπουργική Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, με θέμα την ενεργειακή ασφάλεια και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Στο πλαίσιο του εν λόγω πάνελ αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση, από τις οποίες προκύπτει πως η χώρα μας κινείται ταυτόχρονα σε πολλές, διαφορετικές κατευθύνσεις και μάλιστα αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων της «πράσινης» μετάβασης, της ενεργειακής ασφάλειας και της μείωσης των τιμών ενέργειας.

Μίλησε, μεταξύ άλλων, για την ηλεκτρική διασύνδεση που «χτίζει» η Ελλάδα με την Κύπρο και για τις διαδικασίες με σκοπό την «πράσινη» ηλεκτρική, διασύνδεση με την Αίγυπτο -που θα αφορά, κατά κύριο λόγο, στη μεταφορά αιολικής ενέργειας από την Αίγυπτο. «Όταν κατακάτσει η σκόνη από τις εντάσεις αυτό που μένει είναι οι συμφωνίες που έχεις συνάψει και τα σχέδια που έχεις δρομολογήσει με τους εταίρους σου» δήλωσε, χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ακόμη, στάθηκε στο ενδιαφέρον από διεθνείς κολοσσούς για έρευνες στις ελληνικές θάλασσες, για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Υπογράμμισε, επίσης, πως η Ελλάδα έχει πάνω από 14GW σε ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά, κυρίως μικρών επενδυτών). Και πως μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια θα υπερβεί τα 20GW, με το μεγαλύτερο βάρος των επενδύσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί να αφορά σε φωτοβολταϊκά. Τέλος, ο κ. Σκυλακάκης σημείωσε πως η Ελλάδα είναι αυτάρκης σε επίπεδο ηλεκτρικής ενέργειας και για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, το 2024 έγινε, σε έναν βαθμό, εξαγωγική.

Από την πλευρά της, η κα Σδούκου συμμετείχε σε διαφορετικό πάνελ, στο «EGYPES 2025», με θέμα τις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και κλιματικής τεχνολογίας και το πως μπορεί να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα μέσω της κλιματικής καινοτομίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η υφυπουργός επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο των τεχνολογιών αυτών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τα μεγάλα περιθώρια που ακόμη υπάρχουν. «Σήμερα, έχουμε ήδη αναπτύξει πολλές τεχνολογίες. Ωστόσο, το 35% της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αναμένεται έως το 2050, θα προέλθει από τεχνολογίες που ακόμη δεν υπάρχουν στην αγορά», ανέφερε.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων καθαρής ενέργειας. Όπως είπε, «η απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου, η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών είναι καθοριστικοί παράγοντες, ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις να έχουν μικρότερο κόστος, να μπορούν πειραματίζονται και να δοκιμάζουν νέες ιδέες με λιγότερους περιορισμούς και να μπορούν να μετατρέπουν καινοτόμες ιδέες σε προϊόντα έτοιμα για την αγορά πιο γρήγορα».

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινίασε το περίπτερο της ΕΔΕΥΕΠ στη Διεθνή Ενεργειακή Έκθεση και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετείχε στην εκδήλωση του East Mediterranean Gas Forum (EMGF), σε μία πρωτοβουλία ενδυνάμωσης και υποστήριξης των γυναικών στον τομέα της ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου.

