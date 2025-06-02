Σχέδιο Δράσης υπεγράφη στο Λονδίνο μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και των αρμόδιων Διωκτικών Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικότερα μεταξύ της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Βασιλικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων και Τελωνείων (Her Majesty’s Revenue & Customs – HMRC), την Τρίτη 21 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο της αγαστής διμερούς συνεργασίας.

Το Σχέδιο Δράσης συνυπέγραψαν ο Υποδιευθυντής της HMRC, κ. Peter Thorpe και ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης.

Με την υπογραφή του Σχεδίου, ενισχύεται η διμερής συνεργασία σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, με στόχο την ενδυνάμωση των δράσεων στους τομείς:

της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

της αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης αγαθών, και ειδικότερα

της διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως τα καπνικά είδη.

Το Σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και των επιχειρησιακών παρεμβάσεων.

Η εν λόγω πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη βούληση των δύο πλευρών για συνέχιση και διεύρυνση της συνεργασίας τους, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη θωράκιση της δημόσιας ασφάλειας και της οικονομικής ακεραιότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.