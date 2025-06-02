Η ενεργειακή αναβάθμιση του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της χώρας, του Σχολικού Συγκροτήματος της Γκράβας, υπεγράφη μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιου Γιάνναρη και του αναδόχου του έργου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκης, του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου, επισφραγίζοντας ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την εκπαιδευτική κοινότητα της Αθήνας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 8.700.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» της Περιφέρειας Αττικής και θα υλοποιηθεί με δικαιούχο την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ). Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε περίπου τρία έτη (950 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης).

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι: «Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει στρατηγικά στην Παιδεία, στην ασφάλεια των παιδιών μας και στη βιωσιμότητα των δημόσιων υποδομών. Η ενεργειακή αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος της Γκράβας, αποτελεί ένα έργο ουσίας, που απαντά στις πραγματικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας, εξοικονομεί πόρους, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και — κυρίως — προσφέρει στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς ένα σύγχρονο, ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον μάθησης.

Για εμάς στην Περιφέρεια, τα σχολεία δεν είναι απλώς κτήρια. Είναι κύτταρα της κοινωνίας μας, είναι επενδύσεις στο μέλλον. Με σχέδιο, επιμονή και πράξεις, θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές της Αττικής, τόσο για τις σημερινές όσο και για τις επόμενες γενιές. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά, προκειμένου να κάνουμε πράξη το όραμά μας για μια βιώσιμη, ανθεκτική και δίκαιη Περιφέρειας για όλους.

Γνωρίζω ότι όλοι εργάζονται καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες και νομίζω ότι όλοι μας σήμερα συμφωνούμε, ότι οι συνέργειες και των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης με την Κεντρική Κυβέρνηση, μπορούν να φέρνουν κα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μιλάμε για το μέλλον των παιδιών μας και το αυτονόητο δικαίωμά τους για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας σημείωσε ότι: «Η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας είναι ένα έργο μεγάλης κλίμακας, που εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών του δημόσιου σχολείου. Η σύμβαση περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εννέα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου, στα οποία στεγάζονται εκπαιδευτικές μονάδες, από Νηπιαγωγεία έως Λύκεια, ΕΠΑΛ και ΙΕΚ. Πρόκειται για ακόμη ένα έργο που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω των Κτιριακών Υποδομών, στον τομέα της εκπαίδευσης, με τον συνολικό προϋπολογισμό αυτών των έργων να ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ σε όλη την Επικράτεια. Έρχεται ως συνέχεια της υπογραφής που είχαμε την Παρασκευή για την έγκριση της σύμβασης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με αντικείμενο την ανακαίνιση 426 σχολικών μονάδων σε 13 Περιφέρειες της χώρας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα έργα στην Γκράβα έχουν μια ιδιαίτερη αξία γιατί λαμβάνουν χώρα σε ένα ιστορικό και μεγάλο σχολικό συγκρότημα στην καρδιά της πρωτεύουσας. Και το λέω αυτό, γιατί συχνά ακούμε ότι οι υποδομές στην Αθήνα είναι σε καλύτερη κατάσταση από άλλες περιοχές της χώρας, όμως αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές, με δεδομένο ότι πολλά σχολεία είναι παλιά κτίρια και χρειάζονται παρεμβάσεις. Αυτή, ακριβώς, είναι η αξία της σημερινής σύμβασης. Εργαζόμαστε εντατικά για να προσθέτουμε όλο και περισσότερες σχολικές μονάδες σε αυτή τη λίστα των έργων αναβάθμισης».

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι: «Σήμερα έχουμε μια σύμπραξη που φέρνει κοντά το Υπουργείο Μεταφορών , το Υπουργείο Παιδείας, και την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ Βαθμού, καθώς μιλάμε για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο βαθμό από την Περιφέρεια Αττικής και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά γι’ αυτή την ένταξη του έργου. Τα σχολεία των Δήμων χρειάζονται τις παρεμβάσεις μας και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί και το εύρος των εργασιών που θα γίνουν είναι μεγάλο. Μάλιστα, εκτός από την κτηριακή και ενεργειακή αναβάθμιση, θα υπάρξει και αισθητική, ώστε τα παιδιά μας να έχουν ένα καλύτερο σχολείο».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε ότι: «Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική. Ευχαριστώ τα δύο Υπουργεία και την Περιφέρεια Αττικής, γιατί μιλάμε για ένα σχολικό συγκρότημα ίσως και το μεγαλύτερο στη χώρα, με 3 νηπιαγωγεία, 4 δημοτικά, 2 Γυμνάσια, 2 Λύκεια και ένα ενεργειακό κόστος που για το Δήμο Αθηναίων αγγίζει το μισό εκατομμύριο το χρόνο. Άρα η κίνηση αυτή θα έχει ένα μεγάλο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Στηρίζουμε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία και βεβαίως θα παρακολουθούμε την πορεία και σε 2,5χρονια θα είμαστε εδώ να δούμε ένα καινούργιο κτηριακό συγκρότημα».

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) Γιώργος Μαρκόπουλος ανέφερε ότι: «Βρίσκομαι 20 χρόνια στο Δήμο και αυτό ήταν το πρώτο μας αίτημα κάθε φορά που ξεκινούσε η νέα σχολική χρονιά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα Υπουργεία Υποδομών και Παιδείας και φυσικά στην Περιφέρεια Αττικής και την ΚΤΥΠ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αυτό το μεγάλο έργο»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης δήλωσε πως: «Ξεκινά η υλοποίηση του σημαντικού έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της χώρας, της εμβληματικής Γκράβας και της μετατροπής των σχολικών μονάδων που περιλαμβάνει, σε σύγχρονες και αναβαθμισμένες. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 8.700.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής και το ΕΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» έχει θέσει την Παιδεία και τις υποδομές της ως μέγιστη προτεραιότητα, ώστε οι μαθητές να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στο καλύτερο δυνατόν περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί να επιτελούν το λειτούργημά τους στις καλύτερες δυνατές συνθήκες».

Η ταυτότητα του έργου

Το Σχολικό Συγκρότημα της Γκράβας, αποτελείται από επτά επιμέρους συγκροτήματα γυμνασίων και λυκείων, καθώς και ένα αυτόνομο συγκρότημα δημοτικών και νηπιαγωγείων, καταλαμβάνοντας συνολική έκταση άνω των 40.000 τ.μ. και εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες μαθητές Το φυσικό αντικείμενο του έργου ενεργειακής αναβάθμισης που υπεγράφη, περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου και ενεργειακούς υαλοπίνακες, την κατασκευή νέας θερμοϋγρομόνωσης και θερμοπρόσοψης, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και εξαερισμού, και τη χρήση σύγχρονων αυτοματισμών για την ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων.

Σε λειτουργικό επίπεδο, προβλέπεται αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του συγκροτήματος κατά δύο κατηγορίες (από Δ σε Β+), με αισθητή βελτίωση της θερμικής άνεσης και της ασφάλειας των υφιστάμενων υποδομών. Παράλληλα, η αντικατάσταση παλαιών υλικών και η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αυξάνει τη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων και διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, το έργο οδηγεί σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, χάρη στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συγκροτήματος περιορίζεται αισθητά, συμβάλλοντας στην προστασία φυσικών πόρων και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.

Σε οικονομικό επίπεδο τέλος, το έργο θα μειώσει δραστικά το λειτουργικό κόστος των σχολείων, επιτρέποντας την αξιοποίηση των εξοικονομούμενων πόρων για επιπλέον εκπαιδευτικές ή κοινωνικές δράσεις. Μακροπρόθεσμα, η επένδυση αυτή αναμένεται να αποσβεστεί, μέσω των εξοικονομήσεων και του ενεργειακού συμψηφισμού.

Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης πέραν των προαναφερθέντων, ήταν ο Πρόεδρος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ Α.Ε.) Τιμολέων Κατσίπος, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 Δημήτρης Δρόσης και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Έλενα Ράπτη.

