Βρούτσης σε Γιαννακόπουλο-Αγγελόπουλους: «Καμία ανοχή πλέον»

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL μεταξύ Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού, που ήταν προγραμματισμένος για την Τετάρτη, στο ΟΑΚΑ, όλα τα βλέμματα στρέφονται, πλέον, στην κρίσιμη συνάντηση, στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.



Ο στόχος της συνάντησης είναι ξεκάθαρος: Να δοθούν ρητές δεσμεύσεις από τις δύο πλευρές, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των τελικών και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οριστικής διακοπής του πρωταθλήματος, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αβέβαιο αν θα προσέλθουν

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ θα δώσουν το «παρών». Οι εξελίξεις, άλλωστε, που ακολούθησαν τις δηλώσεις Μαρινάκη δεν βοήθησαν στην εκτόνωση της έντασης. Νέες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές, με αιχμές και καταγγελίες, διατηρούν το κλίμα σε υψηλή ένταση και ενώ παραμένει ασαφές, φυσικά, αν οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Παναγιώτης-Γιώργος Αγγελόπουλος θα παραστούν, τελικά, στη συνάντηση.



Η στάση αναμονής, που τηρούν οι δύο πλευρές, δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας, την ώρα, δε, που, όπως προαναφέραμε, η Πολιτεία έχει θέσει ξεκάθαρα το δίλημμα: Είτε συμφωνία και εγγυήσεις για την ομαλή συνέχεια, είτε οριστική διακοπή του πρωταθλήματος.



Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα της Δευτέρας, τονίζοντας ότι το ραντεβού ορίστηκε για τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης. Χωρίς, όπως προαναφέραμε, να είναι γνωστό αν θα πάνε οι προσκεκλημένοι…

Η επιστολή του Γιάννη Βρούτση:



«Σε συνέχεια της αναβολής του αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, της 4ης Ιουνίου, εξαιτίας των θλιβερών γεγονότων που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (της 1ης Ιουνίου) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σας καλώ σε κοινή συνάντηση στο γραφείο μου, στο Υπουργείο Αθλητισμού.

Η Κυβέρνηση οφείλει -και είναι αποφασισμένη- να διαφυλάξει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών διοργανώσεων, την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την κοινωνική συνοχή και πρωτίστως την ασφάλεια των πολιτών.



Κάθε μορφή παρότρυνσης, ανοχής ή συγκάλυψης της βίας, από δημόσιες τοποθετήσεις και από πράξεις και παραλείψεις, δεν γίνεται αποδεκτή.



Η επανάληψη τέτοιων φαινομένων -ανεξαρτήτως υπαιτιότητας- θα οδηγήσει σε άμεση διακοπή της διοργάνωση του πρωταθλήματος. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τη μετατροπή του αθλητισμού σε όχημα διχασμού, πόλωσης και οργανωμένης βίας.



Είναι καθήκον όλων να συμβάλουμε, άμεσα και έμπρακτα, στην αποκατάσταση της στοιχειώδους αθλητικής τάξης και του σεβασμού στους κανόνες και τους θεσμούς.



Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιουνίου και ώρα 15:00, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.



Σκοπός της, να μπει ένα οριστικό τέλος στο κεφάλαιο της τοξικότητας.



Στο πλαίσιο αυτό, θα κληθείτε να τοποθετηθείτε δημόσια και να αναλάβετε, με υπευθυνότητα, τη δέσμευση για ένα νέο ξεκίνημα στο ελληνικό μπάσκετ, βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό, που ορίζει το φίλαθλο πνεύμα!



Η Πολιτεία είναι αποφασισμένη. Δεν θα υπάρξει περαιτέρω ανοχή».

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:



Αναβολή του αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός με Υπουργική Απόφαση και κλήση των ιδιοκτητών των ΚΑΕ σε συνάντηση με τον κ. Βρούτση για την Τετάρτη



Με Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αναβάλλεται ο 3ος τελικός αγώνας μπάσκετ της 4ης Ιουνίου 2025, μεταξύ των ομάδων Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της γ' φάσης - Play offs του πρωταθλήματος Stoiximan GBL 2024-2025, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.



Επιπλέον, ο κ. Βρούτσης, με επιστολή του κάλεσε, σε επείγουσα συνάντηση, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, για την Τετάρτη 4 Ιουνίου, στις 3 μ.μ.



Η Απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού για την αναβολή ελήφθη, έχοντας υπόψη:



α) τις διατάξεις των νόμων 2725/1999 και 4326/2015, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του ν. 4049/2012, όπως ισχύει,



β) το έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, το οποίο αναφέρεται:



- στα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διεξαγωγή του αγώνα μπάσκετ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, χθες Κυριακή 1 Ιουνίου στο Σ.Ε.Φ.

- στη χρόνια αντιπαλότητα των εν λόγω ομάδων

- στους εγκυμονούντες κινδύνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και την κοινωνικοοικονομική ζωή της ευρύτερης περιοχής

- στην πρόταση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, που εισηγείται την αναβολή του εν λόγω αγώνα για λόγους διαφύλαξης και τήρησης της δημόσιας τάξης, την προστασία των φιλάθλων, αθλητών, παραγόντων κ.λπ., την πρόληψη επεισοδίων προ, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του, εντός, εκτός και πέριξ της αθλητικής εγκατάστασης,

γ) την εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β, περί αναβολής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, για λόγους αποτροπής σοβαρής διατάραξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η οποία έλαβε υπόψη τα παραπάνω α) και β), καθώς και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τον αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός χθες, όπως προκύπτουν



i) από το Φύλλο Αγώνα της συνάντησης,

ii) τις εκθέσεις των παρατηρητών της ΕΣΑΚΕ και της ΔΕΑΒ,

iii) το βιντεοληπτικό του αγώνα και το σχετικό υλικό από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά),



από τα οποία διαφαίνεται σαφώς κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας τάξης λόγω του δημιουργηθέντος εξ αυτών έκρυθμου κλίματος, κατά τον επικείμενο, 3ο κατά σειρά, αγώνα μπάσκετ της τελικής φάσης μεταξύ των ως άνω ΚΑΕ, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 4 Ιουνίου 2025 στο Κλειστό Γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (ΟΑΚΑ).

«Αν δεν υπάρξει ηθική συμφωνία, το πρωτάθλημα τελειώνει στο γραφείο μου»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, μίλησε στην ΕΡΤ με αφορμή όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό της Basket League. Ο κ. Βρούτσης τόνισε πως η Πολιτεία δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλη εκτροπή, ενώ επανέλαβε ότι η αναβολή του τρίτου τελικού ήταν αναγκαία για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην επιστολή-τελεσίγραφο, που απέστειλε στους ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ, καλώντας τους σε κοινή συνάντηση την Τετάρτη 4 Ιουνίου στις 15:00, με στόχο να δοθούν ρητές δεσμεύσεις για την ομαλή ολοκλήρωση των τελικών και την αποκατάσταση της αθλητικής τάξης.

«Δεν θα επιτρέψουμε ο αθλητισμός να γίνει όχημα διχασμού και βίας. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, το πρωτάθλημα θα τελειώσει εδώ, στο γραφείο μου», δήλωσε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει το θάρρος, την τόλμη και την αποφασιστικότητα. Πέρυσι πήραμε δραστικές αποφάσεις, τις οποίες αντέγραψαν οι Σουηδοί. Η εικόνα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ των φιλάθλων είναι τελείως διαφορετική. Χθες δεν είχε να κάνει με φιλάθλους, αλλά με παράγοντες. Αυτό δεν τιμάει τον αθλητισμό και το μπάσκετ».

Για τη συνάντηση: «Πριν από λίγο εξέδωσα απόφαση βάσει της οποίας αναβάλλεται ο αγώνας. Την ίδια μέρα καλώ τους ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ, για να κάνουμε μία ηθική συμφωνία. Το μπάσκετ πρέπει να προχωρήσει. Να βγουν δημοσίως και να δεσμευτούν ότι το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί χωρίς αυτές τις ντροπιαστικές εικόνες. Να δοθεί μία ηθική δέσμευση. Όποιος δεν έρθει, θα πάρει την ευθύνη της μη προσέλευσης. Πριν λίγο έφυγε η επιστολή, οπότε δεν έχω απάντηση. Εγώ θα είμαι εδώ και θα περιμένω».

Για την περίπτωση να λήξει το πρωτάθλημα: «Είναι δυνατόν να βλέπουμε αυτά από τους παράγοντες. Αυτό θα τελειώσει. Αν δεν συμβεί αυτό που περιέγραψα, το πρωτάθλημα θα σταματήσει εδώ, στο γραφείο μου. Υπάρχουν και άλλα όργανα που έπρεπε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αφού δεν το κάνουν θα το πάρουμε πάνω μας και θα πάμε μέχρι τέλους».

Για το ενδεχόμενο κεκλεισμένων των θυρών: «Εδώ δεν παίζουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να το πάμε μέχρι τέλους. Την Τετάρτη θα έχουμε το ναι ή το όχι».

