Απάτη ΕΟΠΥΥ: Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 7 κατηγορούμενους

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι δύο από τους συνολικά επτά κατηγορουμένους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΥΥ.

Ο φαρμακοποιός, στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση, αλλά και ένας γιατρός, ο οποίος ήταν εκείνος που φέρεται να κατήγγειλε το κύκλωμα, μετά την απολογία τους, οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και κάνουν λόγο για μια ογκώδη δικογραφία με πολλά κενά.

Κατά την απολογία τους φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι οι συνταγογραφήσεις ήταν καθόλα νόμιμες και πως ασθενείς έχουν καταθέσει υπέρ τους.

Οι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε κάποιους έχει επιβληθεί και χρηματική εγγύηση.



