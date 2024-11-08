ΥΠΑΑΤ: Ανακοίνωσε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, μετά την επιβεβαίωση νέων κρουσμάτων, αφενός της ευλογιάς των προβάτων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, αφετέρου της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης των επιζωοτιών, από σήμερα Παρασκευή 8 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου η Γενική Κτηνιατρική Διεύθυνση του υπουργείου λαμβάνει τα κάτωθι μέτρα:

1) Εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες, όπως ορίζονται στον Καν.687/2020,στις Εκτελεστικές Αποφάσεις της Επιτροπής καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

2) Απαγορεύονται όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων εντός της ελληνικής επικράτειας με σκοπό την πάχυνση και την αναπαραγωγή.

3) Επιτρέπονται οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων από θερινούς βοσκότοπους με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Τα αιγοπρόβατα δεν έχουν μετακινηθεί από την σταυλική εγκατάσταση αποστολής για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την μετακίνηση.

ii. Διενεργείται κλινική εξέταση στα ζώα από επίσημους κτηνιάτρους, εντός 24 ωρών πριν την μετακίνηση.

iii. Τα αιγοπρόβατα παραμένουν εντός των σταυλικών εγκαταστάσεων στον τόπο προορισμού για τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την μετακίνηση. Κατά το διάστημα αυτό πραγματοποιείται από επίσημους κτηνιάτρους κλινική επιτήρηση στα ζώα.

iv. Μετά την άφιξή τους, η διαχείριση των αιγοπροβάτων γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την επιζωοτία της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και την επιζωοτία της Ευλογιάς των προβάτων, στην περιοχή της κάθε σταβλικής εγκατάστασης.

4) Επιτρέπονται οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς σφαγή, ως κάτωθι:

α) Στις ελεύθερες από τα νοσήματα Περιφέρειες, σε σφαγεία εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων αυτών, προέλευσης των ζώων ή στα πλησιέστερα με τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση σφαγεία βάσει ανάλυσης κινδύνου από τις αρμόδιες κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές.

β) Στις ελεύθερες από τα νοσήματα Περιφερειακές Ενότητες, Περιφερειών που έχουν διαπιστωθεί εστίες των νοσημάτων, σε σφαγεία εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων αυτών, προέλευσης των ζώων ή στα πλησιέστερα με τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση σφαγεία βάσει ανάλυσης κινδύνου από τις αρμόδιες κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές.

γ) Τέλος στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.1 της παρούσας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι υπεύθυνοι σφαγείων μεριμνούν για την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και εφαρμογής των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης (χώρων, εξοπλισμού και οχημάτων). Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας τα σφαγεία θα εκκινήσουν τη λειτουργία τους την Τετάρτη.

Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται, με εφαρμογή αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας (καθαρισμός, απολύμανση τροχών μεταφορικών μέσων πριν την φόρτωση, πριν την εκφόρτωση και μετά την εκφόρτωση των ζώων, μέτρα ατομικής προστασίας των οδηγών κλπ.).

Σημειώνεται τέλος ότι την επόμενη Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές θα επαναξιολογήσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα των επιζωοτιών και θα καθορισθούν στοχευμένες δράσεις για τον έλεγχο και εκρίζωση των νοσημάτων.

