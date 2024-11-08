Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα για τον εμπρησμό περιπολικού της Τροχαίας στις 11 Οκτωβρίου έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες της Ασφάλειας Μεσολογγίου, ο 17χρονος, τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου, επιβαίνοντας σε ποδήλατο, φέροντας σακίδιο πλάτης και φορώντας κουκούλα, πλησίασε αρχικά τον χώρο στάθμευσης των περιπολικών. Στη συνέχεια, τοποθέτησε σε σταθμευμένο περιπολικό αυτοσχέδιο εμπρηστικό εκρηκτικό μηχανισμό, που αποτελείτο από ένα φιαλίδιο υγραερίου και πλαστικό δοχείο με εύφλεκτο υγρό, τον οποίο πυροδότησε με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών στο περιπολικό.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 17χρονου, οι αστυνομικοί βρήκαν 183 φέιγ-βολάν, 91 φυλλάδια, τρία πανό και μία αφίσα που παραπέμπουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Επίσης, βρήκαν, μεταξύ άλλων, 13 μεταλλικά σπρέι, τρεις φορητούς υπολογιστές, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, δύο φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, μία ατζέντα με χειρόγραφες σημειώσεις κ.ά.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Μεσολογγίου συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

