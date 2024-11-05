Πάνω από 1700 αιγοπρόβατα αναμένεται να οδηγηθούν σε θανάτωση μετά το νέο κρούσμα ευλογιάς που εντοπίστηκε σε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες του νομού.

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr, η μονάδα ανήκει στον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του νομού Γιώργου Τερζάκη.

Την ίδια ώρα έντονη ανησυχία επικρατεί στη Μαγνησία καθώς οι υγειονομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες τέθηκαν ξανά σε συναγερμό μετά την επιβεβαίωση νέου κρούσματος ευλογιάς σε κτηνοτροφική μονάδα κοντά στον οικισμό του Σωρού, στην ευρύτερη περιοχή του Διμηνίου. Το τρίτο αυτό κρούσμα έρχεται να προστεθεί μετά από προηγούμενα περιστατικά που εντοπίστηκαν σε Κανάλια και Κεραμίδι, δημιουργώντας κλίμα αναστάτωσης και πανικού στους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Το νέο κρούσμα έγινε γνωστό όταν ο κτηνοτρόφος της περιοχής, εντοπίζοντας ύποπτα συμπτώματα στο κοπάδι του, ειδοποίησε άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Κλιμάκιο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας έσπευσε στη μονάδα για να πάρει δείγματα, και λίγες ώρες αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση του κρούσματος.

Κοντά σε αυτή τη μονάδα βρίσκονται τουλάχιστον πέντε ακόμη μονάδες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου. Η περιοχή έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, με τους κτηνοτρόφους να φοβούνται για την εξάπλωση της ευλογιάς στα κοπάδια τους και να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας.Οι υγειονομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες ελέγχου και απομόνωσης των προσβεβλημένων ζώων, ενώ αναμένονται έλεγχοι και σε άλλα κοπάδια της περιοχής μέσα στις επόμενες ώρες.

