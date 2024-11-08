Η Ελλάδα μαζί με περισσότερες από 50 ακόμα χώρες, μεταξύ αυτών η Αυστρία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Κύπρος, η Τσεχία, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Μαρόκο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, οι Φιλιππίνες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Σιγκαπούρη, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξέφρασαν με κοινή δήλωση (αμερικανικής εμπνεύσεως) τις ανησυχίες τους για την αύξηση των επιθέσεων με το κακόβουλο λογισμικό "Ransomware" που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές και κυρίως εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στην περίθαλψη, διακοπή χειρουργικών επεμβάσεων και άλλες σοβαρές διαταραχές και θεωρούνται απειλές όχι μόνο για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά και για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Η συμμαχία των χωρών, αναφέρεται στη κοινή δήλωση, «ανησυχεί έντονα για τη συχνότητα, την κλίμακα και τη σοβαρότητα των επιθέσεων κακόβουλων λογισμικών ransomware κατά υποδομών ζωτικής σημασίας, ιδίως νοσοκομείων και άλλων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης».

Η συμμαχία καλεί όλα τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των κρίσιμων υπηρεσιών, σε συμφωνία με το ενιαίο πλαίσιο υπεύθυνης συμπεριφοράς των κρατών στον κυβερνοχώρο, το οποίο υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και ορίζει ότι το διεθνές δίκαιο ισχύει για τις δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, ειδικά σε περιόδους ειρήνης.

«Η Γενική Συνέλευση έχει επανειλημμένα εγκρίνει ομόφωνα το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την υπεύθυνη συμπεριφορά των κρατών στον κυβερνοχώρο, το οποίο καθιστά σαφές ότι το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται στον κυβερνοχώρο», τονίζεται.

Τα κράτη καλούνται να μην επιτρέπουν να χρησιμοποιείται το έδαφός τους από δρώντες που χρησιμοποιούν αυτό το κακόβουλο λογισμικό και οφείλουν να αναλάβουν συλλογική δράση για να αντιμετωπίσουν τις απειλές του Ransomware, προσεγγίζοντας το ζήτημα από πολλαπλές κατευθύνσεις, όπως με την απενεργοποίηση κακόβουλου λογισμικού, την αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοδοτικών ροών, την ενίσχυση της ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών και την παροχή τεχνικής βοήθειας.

Στην κοινή δήλωση, με την οποία ευθυγραμμίζεται και η ΕΕ τονίζεται η σημασία της απόδοσης ευθυνών στα κράτη που επιτρέπουν σε χάκερς Ransomware να δρουν χωρίς επιπτώσεις. Μέσω αυτής της συνεργατικής προσέγγισης και με την υποστήριξη πρωτοβουλιών όπως η Διεθνής Αντιμετώπιση Ransomware, η συμμαχία επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και την υποστήριξη άλλων μελών του ΟΗΕ για να αναπτύξουν ικανότητες αντιμετώπισης αυτών των αυξανόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο.

«Θα συνεχίσουμε το έργο μας για την τήρηση του διεθνούς πλαισίου υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της απειλής του κακόβουλου λογισμικού Ransomware, καταδιώκοντας τους φορείς του και καταπολεμώντας την παράνομη χρηματοδότηση που υποστηρίζει την κακόβουλη αυτή δραστηριότητα, διασφαλίζοντας κρίσιμες υποδομές και παρέχοντας τεχνική βοήθεια» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι από την 01.01.2025 και για δύο χρόνια η Ελλάδα θα συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Έχοντας ψηφιστεί από 182 κράτη-μέλη του Οργανισμού, και με προτεραιότητες την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, την προώθηση της ειρηνικής επίλυσης των διεθνών διαφορών, την ενίσχυση της προστασίας παιδιών και γυναικών στις ένοπλες συγκρούσεις, την αύξηση του ρόλου των γυναικών στα διεθνή δρώμενα, αλλά και την προστασία της κλιματικής ισορροπίας, η Ελλάδα θα αποτελέσει ξανά μετά από είκοσι χρόνια ένα από τα δέκα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (τελευταία φορά ήταν μέλος το 2005-06 και πριν από αυτό το 1952-53).

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι ένα από τα έξι βασικά όργανα του ΟΗΕ, και έχει ως βασική αποστολή του τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στην παγκόσμια ειρήνη, την ασφάλεια και την προώθηση του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

