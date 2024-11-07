Νέα κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Διευθύνουσα της Εισαγγελίας για τα κρούσματα ευλογιάς που εντοπίστηκαν στη Μαγνησία.

Η αυτεπάγγελτη προκαταρκτική, σύμφωνα με το thenewpaper αφορά δικογραφία για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ζώα καθώς και για παράβαση καθήκοντος.

Οι εισαγγελικές Αρχές ζητούν από την Κτηνιατρική Υπηρεσία να τους ενημερώσει εάν τηρήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τον περιορισμό – εξάπλωση της νόσου. Να προσκομίσουν αποδείξεις για την απόκτηση – αγορά των προσβληθέντων ζώων καθώς και όλων των παραστατικών των κτηνοτρόφων από όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες. Πόσες και ποιες είναι οι κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες έχουν προσβληθεί καθώς και τον αριθμό των προσβληθέντων ζώων που θα θανατωθούν και εάν έχουν ελεγχθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι. Τέλος ποιοι είναι οι περιορισμοί που έχουν τεθεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Επιπλέον ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την υγειονομική ταφή των κρουσμάτων που έχουν μέχρι στιγμής. Αν όλοι οι δήμοι της Περιφέρειας έχουν ορίσει χώρο υγειονομικής ταφής σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ορίζει η κοινοτική οδηγία, η οποία έχει μεγαλύτερη ισχύ από τις εθνικές νομοθεσίες.

Στη συνέχεια μέσω της προκαταρτικής δόθηκε εντολή από την Εισαγγελέα Βόλου στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Π.Ε Μαγνησίας και με την επιμέλεια της Αστυνομίας, για έκθεση αυτοψίας στον πρόεδρο των αιγοπροβατοτρόφων κ. Τερζάκη.

Όπως φέρεται του γνωστοποιήθηκε έγγραφο με απαγορεύσεις και περιορισμούς στην κτηνοτροφική του μονάδα. Έγγραφο το οποίο φέρει την υπογραφή του στις 31 Οκτωβρίου 2024. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο, του γνωστοποιήθηκαν απαγορεύσεις όπως, να φύγει ο ίδιος από τη μονάδα του ή να μην εισέρχονται άτομα στη μονάδα του χωρίς την απαραίτητη άδεια του αρμόδιου φορέα. Μέχρι να διαπιστωθεί εάν είναι ο ίδιος φορέας της ασθένειας, οφείλει να τηρεί τα υγειονομικά μέτρα. Όπως επίσης τι συμβαίνει στην κτηνοτροφική του μονάδα και που έχει μεταφέρει τα νεκρά ζώα. Αν διακινούσε τα παράγωγα των προσβληθέντων ζώων, σε ποιους παραγωγούς και σε πόση ποσότητα; Τέλος, να προσκομιστούν και να ελεγχθούν όλα τα παραστατικά αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο κ. Τερζάκης μετέβη χθες στην εισαγγελία, διαμαρτυρόμενος και συνοδευόμενος από άλλους δυο κτηνοτρόφους, ζητώντας λύση καθώς ο Δήμος Βόλου δεν έχει ορίσει ακόμη χώρο για την υγειονομική ταφή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.