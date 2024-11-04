Νέο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων εντοπίστηκε στον νομό Λάρισας και ειδικότερα σε κτηνοτροφική μονάδα στην Ιτέα των Γόννων.

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας ενημερώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες το Σάββατο για τα αποτελέσματα των ελέγχων, ωστόσο ο ίδιος ζητά επανεξέταση.

Ειδικότερα, ο κτηνοτρόφος κ. Γ.Γ, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή που του γνωστοποιήθηκε το αποτέλεσμα των ελέγχων, ενημέρωσε τους υπεύθυνους των γειτονικών κτηνοτροφικών μονάδων για τις εξελίξεις, συμπλήρωσε ωστόσο πως τα ζώα του δεν εμφανίζουν συμπτώματα της ασθένειας και γι’ αυτό ζητά επανέλεγχο.

