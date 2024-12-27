ΥΠΑ: Προκήρυξη 43 νέων θέσεων ΠΕ Ηλεκτρονικών ATSEP

Σε τελική φάση προγραμματισμού για την πρόσληψη 43 νέων επιστημόνων στον κλάδο ΠΕ Ηλεκτρονικών ATSEP βρίσκεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο νέος διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση του προσωπικού αεροναυτιλίας με την προσέλκυση εξειδικευμένων επαγγελματιών με σύγχρονες γνώσεις.

Η διαδικασία επιλογής θα διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ, το οποίο θα διασφαλίσει την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, και προγραμματίζεται για το πρώτο τετράμηνο του 2025.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ακαδημαϊκούς τίτλους σε ειδικότητες που προβλέπονται στο π.δ.85/2018, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πιστοποιητικό υγείας Γ' κατηγορίας, και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για επαγγελματική ανέλιξη στον διαρκώς εξελισσόμενο τομέα της τεχνολογίας των συστημάτων και υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Ο Διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Σαουνάτσος, δήλωσε: «Η Υπηρεσία επενδύει στρατηγικά στο ανθρώπινο δυναμικό της. Αναζητούμε ταλαντούχους μηχανικούς με ικανότητες και γνώσεις, έτοιμους να διακριθούν σε ένα απαιτητικό και ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Οι νέοι ηλεκτρονικοί ΑTSEP θα συμμετέχουν ενεργά στην τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας της χώρας. Είμαστε αφοσιωμένοι στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων, που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της ανάπτυξής μας τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: skai.gr

