Μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 8 χιλιάδες επιβεβαιωμένες προσλήψεις από τις «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τόνισε στο ΣΚΑΪ 100,3 ο διοικητής της υπηρεσίας Σπύρος Πρωτοψάλτης.



Ενόψει της επόμενης διοργάνωσης που θα διεξαχθεί 24-25 Ιανουαρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, σημείωσε πως στις «Ημέρες Καριέρας» λαμβάνουν μέρος όλα τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, ενώ συμμετέχουν και πολίτες όλων των ηλικιών όχι μόνο άνεργοι, αλλά και εργαζόμενοι που επιθυμούν να αλλάξουν δουλειά.

Ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε πως μέχρι στιγμής τα τελευταία 3 χρόνια, η ΔΥΠΑ έχει διοργανώσει 36 «Ημέρες Καριέρας» σε 16 πόλεις σε όλη τη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.