Στο «ψηφιακό πορτοφόλι» των 18άρηδων μπαίνει σήμερα Παρασκευή 31 Μαΐου, το Youth Pass.

Ήδη οι νέοι των οποίων εγκρίθηκε η αίτηση, έχουν λάβει σχετικά μηνύματα από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν το ποσό της ενίσχυσης σε πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και ενόψει καλοκαιριού έχουν την δυνατότητα να καλύψουν μέρος του κόστους (ή και ολόκληρο) των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Πού εξαργυρώνεται

Τα 150 ευρώ του Youth Pass έχουν τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν σε θέατρα, ξενοδοχεία ή και αεροπορικά εισιτήρια.

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση των 150 ευρώ για την πραγματοποίηση αγορών ή την λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

- Τουρισμού (π.χ. καταλύματα)

- Πολιτισμού (π.χ. για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή συναυλιών, αγορά βιβλίων κ.ά.)

- Μεταφορών (ταξί, λεωφορεία, τρένα, ακτοπλοϊκά – αεροπορικά εισιτήρια ή για την ενοικίαση ΙΧ ή σκαφών αναψυχής κ.ά.).

Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζουν οι 18άρηδες είναι ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο Youth Pass από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους.

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια και αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι νέοι που συμπληρώνουν τα 18 τους έτη, ανεξάρτητα από το εάν είναι γόνοι εύπορων οικογενειών ή «ευάλωτων».

Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου.

Η πληρωμή των δικαιούχων για το επόμενο έτος γίνεται αυτοδίκαια, μετά από επανέλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

