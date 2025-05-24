Χρυσοχοΐδης για δημοσιεύματα για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων

Έγκληση στις εισαγγελικές αρχές, υπέβαλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ζητώντας κατεπείγουσα έρευνα και να ασκηθούν διώξεις προς πάσα κατεύθυνση, σχετικά με την αναφορά του ονόματός του σε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, που προέκυψε μετά από καταγγελία 27χρονης, η οποία κατονομάζει συγκεκριμένο άτομο ως δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα οποία διαψεύδει η Αστυνομία, με ανακοίνωσή της, η 27χρονη δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης μαστροπείας σε βάρος της, την απειλούσε λέγοντας ότι γνωρίζει τον κ. Χρυσοχοΐδη, για να κάμψει οποιαδήποτε αντίδρασή της.

Η υπόθεση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ίδιου του κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Με αφορμή συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος μου που είδαν το φως της δημοσιότητας και φέρεται να διατυπώθηκαν από πρόσωπο που ελέγχεται για βαρύτατα αδικήματα, με έγκλησή μου στις εισαγγελικές αρχές ζήτησα τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας ώστε να διαπιστωθεί αν όντως διατυπώθηκαν και σε περίπτωση που ισχύει αυτό να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του. Όπως επίσης και σε βάρος οποιουδήποτε άλλου τυχόν εμπλεκομένου».

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, σε απάντηση των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων, αναφέρει κατηγορηματικά ότι «σε κανένα στάδιο της μέχρι τώρα έρευνας, είτε κατά την προανακριτική διαδικασία, είτε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε αναφορά στο όνομα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη» και ότι «κάθε σχετικός ισχυρισμός που διακινείται στον δημόσιο λόγο στερείται οποιασδήποτε τεκμηρίωσης στα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

