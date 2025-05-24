Θεσσαλονίκη: Κρούσμα στρεπτόκοκκου σε νήπιο στην Καλαμαριά - Ποια σχολεία κλείνουν τη Δευτέρα

Κλειστό θα παραμείνει την προσεχή Δευτέρα, 26 Μαΐου, το σχολικό συγκρότημα στην Πλατεία Σκρα, όπου στεγάζονται το 5ο και το 13ο Δημοτικά Σχολεία καθώς και το 27ο Νηπιαγωγείο, καθώς διαπιστώθηκε κρούσμα στρεπτόκοκκου σε νήπιο, όπως μεταδίδει το voria.gr.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, κλειστό θα παραμείνει από σήμερα Σάββατο 24/5 έως και τη Δευτέρα 26/5 και το Κλειστό Γυμναστήριο που βρίσκεται εντός του συγκροτήματος.

Η απόφαση, σύμφωνα με τον δήμο, ελήφθη για προληπτικούς λόγους και στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Το σύνολο των σχολικών εγκαταστάσεων θα απολυμανθεί πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.

Ο δήμος Καλαμαριάς βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων του συγκροτήματος, οι οποίοι έχουν λάβει οδηγίες να ενημερώσουν άμεσα τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών. Παράλληλα, προστίθεται στην ανακοίνωση, υπήρξε άμεση και στενή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ από την πρώτη στιγμή εντοπισμού του κρούσματος.

«Ο δήμος Καλαμαριάς ακολουθεί πιστά το πρωτόκολλο υγειονομικής διαχείρισης του ΕΟΔΥ και διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα με απόλυτη υπευθυνότητα και προτεραιότητα την υγεία των παιδιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας» τονίζει ο δήμος και προσθέτει πως για κάθε νεότερη εξέλιξη, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

