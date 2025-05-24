Κέρκυρα: Στο Αυτόφωρο οι 5 γυναίκες για το pole dancing στα Ανάκτορα

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πέντε γυναίκες που εμφανίζονται σε βίντεο να χορεύουν ημίγυμνες πάνω σε στύλο pole dancing, στο περιστύλιο των Ανακτόρων στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Οι γυναίκες, οι οποίες κατηγορούνται για παραβίαση του αρχαιολογικού νόμου και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, εξέφρασαν τη μεταμέλειά τους και σύμφωνα με όσα δήλωσαν ενώπιον των αρχών, δεν είχαν αντιληφθεί τη βαρύτητα της πράξης τους και χαρακτήρισαν την επιλογή τους ως «ατυχή».

Όπως ανέφεραν, επισκέπτονται την Κέρκυρα εδώ και αρκετά χρόνια και ασχολούνται με διάφορες μορφές χορού. Η ενέργειά τους να επιδοθούν σε pole dancing και να φωτογραφηθούν κατά τη διάρκειά του, προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών καθώς ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αλλά και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Για τον σάλο που προκλήθηκε από την αυθαίρετη και παράνομη εκδήλωση μίλησε την Παρασκευή στον ΣΚΑΪ, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Κέρκυρας, Κωσταντίνος Βουσολίνος.

«Πρόκειται για ιστορικό διατηρητέο μνημείο, δεν ζητήθηκε και ούτε δόθηκε ποτέ καμία άδεια – ούτε υπήρχε πιθανότητα να δοθεί τέτοια άδεια φυσικά» τόνισε ο αντιδήμαρχος.

Οπως είπε, ήδη οι αρμόδιες αρχές (Αρχαιολογία, Δήμος και Μουσείο) πρέπει να έχουν καταθέσει μήνυση για προσβολή του μνημείου.

«Δεν βρέθηκε κανείς να μας ενημερώσει;»

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, το μνημείο (που ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού, όχι στον Δήμο) δεν έχει εξωτερική νυχτερινή φύλαξη ενώ στο περιστατικό εμπλέκονται ξένοι τουρίστες.

Για το «στήσιμο» της εκδήλωσης και του στύλου του pole dancing χρειάστηκε τουλάχιστον δυο ώρες ενώ η όλη εκδήλωση – γύρισμα κράτησε τουλάχιστον μία ώρα, ενώ είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος.

«Δεν βρέθηκε ένας να ενοχληθεί, να σκεφτεί ότι αυτό που συμβαίνει προσβάλει το μνημείο και την Κέρκυρα και να μας ενημερώσει;» εξέφρασε την ενόχληση του ο αντιδήμαρχος.

