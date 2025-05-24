Νέα συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης ζητώντας «να σταματήσει η αιματοχυσία από τις ισραηλινές δυνάμεις» πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μπροστά τη Βουλή, ύστερα από κάλεσμα της Παλαιστινιακής παροικίας Ελλάδος.

Δεκάδες άτομα από φορείς και συλλογικότητες στάθηκαν μπροστά στο ελληνικό κοινοβούλιο κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά του «κράτους - δολοφόνου του Ισραήλ που κλιμακώνει τη σφαγή στη Γάζα».

«Μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και σε live μετάδοση: Είναι, ίσως, η πρώτη φορά, μετά τους δύο παγκόσμιους πολέμους, που μια γενοκτονία γίνεται όχι μόνο μπροστά στις κάμερες αλλά σε live μετάδοση απ’ όλα τα διεθνή ΜΜΕ και Social Media. Ζούμε σε μια εποχή που ένα μαζικό έγκλημα του διεθνούς Κεφαλαίου, όχι μόνο δεν αποκρύβεται, αλλά διαφημίζεται προς γνώση και συμμόρφωση όλων των ανθρώπων που ασφυκτιούν κάτω από την κεφαλαιοκρατική κατοχή της ίδιας της ζωής σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Λίγες μέρες πριν, από τα πιο επίσημα χείλη, της κυβέρνησης των δολοφόνων του Ισραήλ, ανακοινώθηκε πως ο στόχος του ισραηλινού στρατού δεν είναι, πλέον και υποτίθεται, η σύλληψη και η εκτέλεση αυτών που το κράτος τους ορίζει ως “τρομοκράτες”, αλλά η κατοχή της Λωρίδας της Γάζας και ο μαζικός εκτοπισμός 2 εκατομμυρίων ανθρώπων σε ένα ελάχιστο κομμάτι γης στα νότια, με απώτερο σκοπό τον εξοβελισμό του σε διπλανές χώρες. Αυτό λέγεται και επίσημα κατοχή και εθνοκάθαρση στη Λωρίδα της Γάζας. Την ίδια στιγμή, υπενθυμίζουμε, πως ο ισραηλινός στρατός έχει επεκταθεί στον Λίβανο και στη Συρία, ενώ βομβαρδίζει μαζί με τις ΗΠΑ και άλλες σύμμαχές τους χώρες, και την Υεμένη» αναφέρει μια από τις συλλογικότητες που καλούσε στη συγκέντρωση.

Όπως επισημαίνουν «η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι πέρα για πέρα απελπιστική. Εκτός από τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, τον τεράστιο αριθμό νεκρών παιδιών, τους εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες ακολουθεί ο λιμός και η πείνα. Αυτό είναι το σχέδιο των γενοκτόνων φασιστών του ισραηλινού κράτους για να καμφθεί η αντίσταση των Παλαιστινίων. Το Ισραήλ εμποδίζει ακόμη και την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Λωρίδα, με αποκορύφωμα τον βομβαρδισμό με drone του στολίσκου της Ελευθερίας 200 km μακριά».

Σημειώνεται ότι οι κινητοποιήσεις υπέρ της Παλαιστίνης θα συνεχιστούν, ενώ απόψε, διοργανώνεται μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στο Σύνταγμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.