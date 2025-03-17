Σήμερα, 17 Μαρτίου, του Οσίου Αλεξίου, ο Αλέξης Κούγιας θα είχε την ονομαστική του εορτή. Ο γνωστός ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο 23χρονος γιος του, Χρίστος Κούγιας, λίγα λεπτά μετά την αλλαγή της ημέρας, ανέβασε ένα απόσπασμα από συνέντευξη του πατέρα του στην εκπομπή «EQ» της Έλενας Παπαβασιλείου.

Στο εν λόγω απόσπασμα, ο Αλέξης Κούγιας έλεγε πως «ονειρεύομαι να ζήσω. Και από εκεί και πέρα ονειρεύεσαι να πας την κόρη σου στην εκκλησία, να μπω στα δικαστήρια μαζί με τα παιδιά μου αγκαλιά. Μάλιστα λέω ότι αν καταφέρω και μπω στα δικαστήρια και να είμαστε και οι τρεις μας, το βράδυ θα έχω υπονομεύσει όλο τον χώρο των δικαστηρίων με βαρελώτα…».

«Θα σου είχα πει, όπως κάθε χρόνο, χρόνια πολλά από τις 12» έγραψε ο 23χρονος Χρίστος.

