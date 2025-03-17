Viral κατάφερε να γίνει μια νεαρή τραγουδίστρια σε μπουζούκια στη Λάρισα, η οποία για αντιμετωπίσει τα λουλούδια που πέφτουν «βροχή» από τους θαμώνες, έγινε... Μαρία Σάκκαρη.

Πήρε ανά χείρας μια ρακέτα και άρχισε στην πίστα να παίζει τένις με τα άνθη με τα οποία την έραναν οι θαυμαστές της. Φυσικά το γεγονός απαθανατίστηκε και σε βίντεο το οποίο ανέβηκε στα social media.

Με το γεγονός ασχολήθηκαν και εκπομπές, κάτι που χαροποίησε την αοιδό και το ανέβασε στον λογαριασμό της.

«Παιδιά, εγώ λίγη προπόνηση ήθελα να κανω, γιατί δε προλαβα το μεσημέρι!!! 😂 », έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Πηγή: skai.gr

