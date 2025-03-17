Επιχείρηση διάσωσης 43 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τη διάσωση 43 μεταναστών που εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί μέσα σε πλοιάριο, 23 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του ΛΣ πραγματοποίησε την επιχείρηση, ενώ περιπολικό πλοίο, το οποίο τους περισυνέλλεξε, τους μεταφέρει αυτήν την ώρα στην Αγία Γαλήνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.