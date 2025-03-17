Πολλές απορίες προκάλεσε το βίντεο του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, το οποίο ανάρτησε σήμερα στα social media.
Αγκαλιά με τη σύζυγό του, μας ομολογούν ότι «το κάνουν 3-4 φορές» την ημέρα, στο πλαίσιο προφανώς καμπάνιας #tokanoumesosta
«Νίκο, δεν είναι θέμα ποσότητας, αλλά θέμα ποιότητας» λέει η σύζυγος του κ. Χαρδαλιά με τον ίδιο να αναρωτιέται «βάζεις σε μένα θέμα ποιότητας; Έχεις κάποιο παράπονο από μένα;».
«Τα πράγματα είναι πολύ απλά... με τη Γιώτα θα το κάνουμε όσες φορές χρειαστεί... μέχρι να το κάνουμε σωστά!» αναφέρει στη λεζάντα του βίντεο ο κ. Χαρδαλιάς.
Το story θα έχει και συνέχεια, όπως μας ενημερώνει ο Περιφερειάρχης
