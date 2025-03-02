Λογαριασμός
Αιγιάλεια: Συνελήφθη άνδρας που προέτρεπε σε ένοπλη εξέγερση μέσω social media

Ο συλληφθέντας είχε καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα και αποφυλακίστηκε - Σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών

Περιπολικό

Ένας άνδρας συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή της Αιγιαλείας από αστυνομικούς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς, ανάρτησε την περασμένη Παρασκευή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, στο οποίο προέτρεπε τους πολίτες σε ένοπλη εξέγερση και χρήση όπλων σε όποιον τους αντισταθεί.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, είναι σεσημασμένος για το ίδιο αδίκημα και έπειτα από καταδίκη του είχε αποφυλακιστεί το 2024. Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Αιγίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: σύλληψη Αστυνομία μέσα κοινωνικής δικτύωσης βία
