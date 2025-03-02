Αιγιάλεια: Συνελήφθη άνδρας που προέτρεπε σε ένοπλη εξέγερση μέσω social media

Ένας άνδρας συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή της Αιγιαλείας από αστυνομικούς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς, ανάρτησε την περασμένη Παρασκευή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, στο οποίο προέτρεπε τους πολίτες σε ένοπλη εξέγερση και χρήση όπλων σε όποιον τους αντισταθεί.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, είναι σεσημασμένος για το ίδιο αδίκημα και έπειτα από καταδίκη του είχε αποφυλακιστεί το 2024. Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Αιγίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.