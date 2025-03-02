Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, αισιοδοξίας, ελπίδας και με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες ξεκίνησε λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στο κέντρο της Πάτρας, με τους χιλιάδες επισκέπτες να έχουν «πλημμυρίσει» την πόλη που γιορτάζει και στέλνει με αστείρευτο κέφι, μηνύματα χαράς.

Η παρέλαση αναμένεται να παρουσιάσει ένα ξεχωριστό πανόραμα χρωμάτων, φαντασίας, έμπνευσης, σάτιρας και καλλιτεχνικής δημιουργίας, με πρωταγωνιστές τους περίπου 55.000 καρναβαλιστές, μέλη των 165 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού».

Δείτε live:

Στην κορυφή της παρέλασης βρισκόταν η μπάντα του Δήμου Πατρέων που παιάνιζε καρναβαλικούς ρυθμούς. Αμέσως μετά ακολουθούν τα καρναβαλικά άρματα που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του Δήμου Πατρέων, με τις ονομασίες «Προπομπός», «Καρνάβαλος», «Θα π(ι)ούμε το νερό νεράκι», «Gang Bank», «Smile» με τη συμμετοχή για πρώτη φορά του Πανεπιστημίου Πατρών στις παρελάσεις, «Γοργόνα», «Αλογόψαρο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Λαγός», «Μαριονέτες», «21 Γάτες» (2 άρματα), «Ταξίδι με τη φαντασία», «Καρουζέλ», «Μουσικοί του Τσίρκου» «Σκυλάκι», καθώς και το άνθινο άρμα με τη «βασίλισσα», Ελένη Μπάδα, που θα βρίσκεται μέσα σε 30.000 γαρύφαλλα.

Στην συνέχεια θα παρελάσουν οι χιλιάδες καρναβαλιστές, μέλη των πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», ενώ 30 πληρώματα θα συνοδεύονται από δικά τους άρματα ή μεγάλες τροχήλατες κατασκευές.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τα άρματα του σοκολατοπόλεμου και πρωταγωνιστές τους σοκολατορίχτες που κρατούν ζωντανό το παραδοσιακό έθιμο. Να σημειωθεί ότι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλύσει τα πεζοδρόμια των δρόμων απ΄ όπου θα περάσει η παρέλαση, όπως και την πλατεία Γεωργίου, θέλοντας να ζήσουν από κοντά την μεγάλη γιορτή του πατρινού καρναβαλιού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

