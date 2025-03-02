Οι λαϊκές αγορές, όπως κάθε χρόνο, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο, Καθαρά Δευτέρα, προσφέροντας στους καταναλωτές όλα τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τους τραπέζι.

Αυτό υπενθυμίζεσαι σε ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και σημειώνεται: «φρέσκα θαλασσινά, όσπρια, λαχανικά, φρούτα, χαλβάς και παραδοσιακά νηστίσιμα προϊόντα θα βρίσκονται σε αφθονία, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθευτούν και όλα τα είδη πρώτης ανάγκης και για το σπίτι».

Οι πωλητές των λαϊκών αγορών υπογραμμίζουν στην ανακοίνωσή τους ότι «είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν το καταναλωτικό κοινό, διατηρώντας σταθερά αυτό που κάνει τις λαϊκές αγορές να ξεχωρίζουν: ποιότητα, φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

