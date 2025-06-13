Της Έλενας Γαλάρη

«Παραμύθια της Χαλιμάς» χαρακτήρισε τις καταγγελίες σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη ο συνάδελφός του, Γιώργος Χριστοδούλου, καταθέτοντας στη δίκη του ηθοποιού.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στο «ταλαντούχο πλάσμα» όπως χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο, «τον λάκκο του οποίου πολλοί θα ήθελαν να σκάψουν», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι δεν ισχύουν οι κατηγορίες σε βάρος του ηθοποιού.

Για την παράσταση που επρόκειτο να σκηνοθετήσει και τον έδιωξε η Κάτια Δανδουλάκη, επειδή, όπως είχε πει η ίδια, παρενοχλούσε την Λένα Δροσάκη, ο μάρτυρας κατέθεσε:

«Έμαθα από την Όλγα Πολίτου (σ.σ. η οποία συμμετείχε στην εν λόγω παράσταση) πως όταν εκείνη άρχισε να διαβάζει το ρόλο της η κυρία Δροσάκη και ο νεαρός συνάδελφός της άρχισαν τα γέλια. Τότε ο κ. Φιλιππίδης τους είπε "σταματήστε είναι ντροπή αυτό που κάνετε". Δεν τους έβρισε δεν τους είπε τίποτα. Και από 'κει και μετά ήρθε η Δανδουλάκη και τον έδιωξε. Αν θέλετε, δικαστήριο είστε, καλέστε την, να σας τα πει και η ίδια η κυρία Πολίτου. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, το ξέρω αλλα και αυτό που συμβαίνει δεν είναι δίκαιο. Εγώ την ρώτησα γιατί δεν έρχεται να καταθέσει και μου είπε "κι αν δεν βρω δουλεια"; Της απάντησα "τι θα παίξεις τώρα Όλγα στα 80, την Ιουλιέτα;».

Εισαγγελέας: Η κυρία Παπούλια κατέθεσε ότι της είχε δείξει τα γεννητικά του όργανα ο κατηγορούμενος από τις κουίντες. Μπορεί να γίνει αυτό;

Μάρτυρας: Μα σοβαρολογείτε κ. Εισαγγελέα; Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα δεν γίνεται. Οι κουίντες είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετημένες που δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Ο Πέτρος δεν είχε κανένα λόγο να έχει σχέση με όλα αυτά.

Εισαγγελέας: Είχατε ακούσει να ήταν βίαιος στη σεξουαλική του ζωή;

Μάρτυρας: Πότε, πότε. Επίσης για την κυρία Παπαχαραλάμπους που ειπώθηκαν πολλά. Είχαν όχι σχέση, αλλά καράσχεση. Φωνάξτε την εδώ την ίδια να ορκιστεί. Για τη σκηνή με το φιλί να σας πω. Μια γυναίκα δεν θα φιλούσε έναν άνδρα με τέτοιο πάθος αν δεν είχαν σχέση. Είμαι 30 χρόνια ηθοποιός.

Πρόεδρος: Πώς το ξέρετε εσείς;

Μάρτυρας: Μου το έχει πει ο κ. Φιλιππίδης. Το λέει το μισό ελληνικό θέατρο.

Πρόεδρος: Γιατί μιλήσατε γι αυτό συγκεκριμένα με τον κατηγορούμενο;

Μάρτυρας: Μιλάγαμε όπως μιλάνε δυο άνδρες. Όταν διάβασα ότι έλεγε η Παπαχαραλάμπους ότι ο Πέτρος ούρησε στο νιπτήρα της στο θέατρο, τον πήρα τηλέφωνο. Του είπα "τι λέει;" και μου απάντησε "δεν ξέρω". Εγώ ξέρω ότι οι ηθοποιοί το κάνουν αυτό όταν είναι στις τουρνέ και δεν υπάρχει τουαλέτα.

Στην παράσταση που επρόκειτο να σκηνοθετήσει, αναφέρθηκε και ο κατηγορούμενος ζητώντας τον λίγο με την έναρξη της διαδικασίας.



«Αυτός ο θίασος ήταν ετερόκλητος, αυτό ήταν το πρόβλημα. Υπήρχε ανομοιογένεια. Ο κάθε ηθοποιός ήταν στον κόσμο του. Αλλά αυτό δεν ενδιέφερε την κυρία Δανδουλάκη, εγώ δεν μπορούσα να δουλέψω έτσι. Με έδιωξε. Αυτό ήταν το πρόβλημα με αυτή την παράσταση», ανέφερε ο κατηγορούμενος.



