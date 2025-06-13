Ποινικές διώξεις στο κύκλωμα με τα πλαστά έργα τέχνης

Της Έλενας Γαλάρη
Για έξι κακουργήματα διώκονται 13 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα πλαστογράφησης, πώλησης έργων τέχνης και αρχαιοκαπηλίας.
Συγκεκριμένα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:
- πλαστογραφία κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση με προσδοκώμενο όφελος άνω των 120.000 ευρώ
- απόπειρα απάτης με προσδοκώμενο όφελος άνω των 120.000 ευρώ
- υπεξαίρεση μνημείων ιδιαίτερης μεγάλης αξίας από δράστες που δρουν κατ' επάγγελμα
- συγκρότηση - ένταξη - διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- αναπαραγωγή έργων πνευματικής ιδιοκτησίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα απολογηθούν αύριο και την ερχόμενη Δευτέρα, αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της παραβίασης κατάσχεσης και της παράνομης κατοχής ανιχνευτών μετάλλων.
- Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Μάνδρα: Ξήλωσαν καλώδιο 150 μ. από κολώνα - Ηλεκτροδοτούνταν σπίτια παράνομα
- Γυναίκες σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ - Στις 16 Ιουνίου στις 00.00, με τη Χριστίνα Βίδου (Trailer)
- Εγκεφαλικά νεκρά τα δυο παιδιά στον Άραχθο: Θα δωρίσουν τα όργανά τους - Το μήνυμα των φίλων τους
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.