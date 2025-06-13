Ποινικές διώξεις στο κύκλωμα με τα πλαστά έργα τέχνης

Της Έλενας Γαλάρη

Για έξι κακουργήματα διώκονται 13 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα πλαστογράφησης, πώλησης έργων τέχνης και αρχαιοκαπηλίας.

Συγκεκριμένα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

πλαστογραφία κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση με προσδοκώμενο όφελος άνω των 120.000 ευρώ

απόπειρα απάτης με προσδοκώμενο όφελος άνω των 120.000 ευρώ

υπεξαίρεση μνημείων ιδιαίτερης μεγάλης αξίας από δράστες που δρουν κατ' επάγγελμα

συγκρότηση - ένταξη - διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

αναπαραγωγή έργων πνευματικής ιδιοκτησίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα απολογηθούν αύριο και την ερχόμενη Δευτέρα, αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της παραβίασης κατάσχεσης και της παράνομης κατοχής ανιχνευτών μετάλλων.

