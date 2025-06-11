Της Έλενας Γαλάρη

Με την κατάθεση του ηθοποιού Παύλου Χαϊκάλη συνεχίζεται η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη σε δεύτερο βαθμό, ο οποίος κατηγορείται για δύο απόπειρες βιασμού.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στην πορεία του κατηγορουμένου, την οποία «κάποιοι ζήλευαν» και στη συνεργασία τους που είχαν στην τηλεοπτική σειρά «50-50».

«Ο Πέτρος προέρχεται από μια σχολή στην οποία κυρίαρχο στοιχείο της ήταν η πειθαρχία. Αυτό ήταν μια συνθήκη που δεν άρεσε σε κάποιους που ήθελαν μια ελευθερία. Το όνομα του Πέτρου Φιλιππίδη και κάθε Πέτρου Φιλιππίδη δημιουργεί μια έλξη για το κοινό. (...) Σήμερα έχουν χαλαρώσει πολύ τα πράγματα, δεν είναι έτσι. Όταν γίνονται οι πρόβες δεν μπορεί να λέμε ότι αρχίζουν στις 7 μ.μ. και ο άλλος να έρχεται 8. Αυτό δημιουργεί εντάσεις. Αυτά όμως υπάρχουν στο θέατρο», ανέφερε.

Πρόεδρος: Μιλάμε για συμπεριφορές που μπορεί να ξέφυγαν από το μετρό. Υπέπεσε κάτι τέτοιο στην αντίληψη σας;

Χαϊκάλης: Όχι δεν είχε ξεφύγει από το μέτρο. Υπήρχε μια χαλάρωση ηθών και ο καθένας μπορούσε να εκφραστεί με ένα "χ" τρόπο. Το θέατρο όμως ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι, έχουν υπάρξει ναρκωτικά, βίαιες συμπεριφορές, χυδαίες συμπεριφορές, μαλλιοτραβήγματα και άγριο πέσιμο. Δεν μπορεί όμως σε έναν χώρο που συνέβαιναν όλα αυτά και κανείς δεν μιλούσε ξαφνικά μετά το '20 να ακούμε ξαφνικά για απόπειρες βιασμού. Έχουν γίνει πολλά στο θέατρο, υπήρχε μια διάχυτη ελευθεριότητα. Τα τελευταία χρόνια αυτά σταμάτησαν. Γιατί; Γιατί οι νέοι ηθοποιοί έχουν μια άλλη κουλτούρα. Αυτό που λέμε ότι την πέφτουνε άγρια στον άλλον εγώ θα πω ότι δεν ισχύει μόνο για άντρες, ισχύει και για τις γυναίκες. Εγώ είχα δεχτεί προτάσεις από γυναίκες. Αν έχει κάνει βιασμούς όμως ο Πέτρος; Όχι σε καμία των περιπτώσεων.

Ο κ. Χαϊκάλης κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος ήταν άνθρωπος με εντάσεις, αλλά δεν είχε ξεφύγει από το μέτρο. «Στο 50 - 50 εγώ είχα εντάσεις παρά ο Φιλιππίδης, εγώ ξέφευγα από την κούραση όχι ο Φιλιππίδης», είπε ο μάρτυρας, προσθέτοντας ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν έκανε ποτέ παρατηρήσεις στο θέατρο, ούτε φώναζε.

«Για να μην νομίζετε ότι τον αγιοποιώ να σας πω ότι κι εγώ έφυγα από παράσταση γιατί είχαμε διαφωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει ο Πέτρος, εγώ είχα θέμα», είπε ο μάρτυρας ο οποίος ανέφερε ότι δεν πιστεύει αυτά που λέγονται ότι έγιναν.

Χαϊκάλης: Δεν γνωρίζω τις καταγγέλλουσες, έχω δεχθεί κι εγώ καταγγελίες και θέλω να πω πως όταν καταγγέλλουμε πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν γίνει αυτα που λένε. Όμως μονο ο Πέτρος και οι καταγγέλλουσες ξέρουν την αλήθεια.

Πρόεδρος: Είχε την δύναμη να φτιάξει ή να καταστρέψει καριέρες ο κατηγορούμενος;

Χαϊκάλης: Κανένας δεν έχει τη δύναμη να κάνει κάτι τέτοιο. Σε αυτά προηγούνται κάποιοι άλλοι. Εμείς σαν πρωταγωνιστές μπορούμε μόνο να προτείνουμε κάποιον ηθοποιό. Υπάρχει το κανάλι και η παραγωγή. Εξουσία δεν είχε ποτέ ούτε ο Χορν, ούτε ο Κατράκης, ούτε η Λαμπέτη. Εξουσία δίνει η θέση που κατέχει κάποιος. Εξουσία είχε ο Μινωτής, εξουσία ο Κούρκουλος απέκτησε όταν έγινε διευθυντής του Εθνικού όχι όταν ήταν ηθοποιός. Η εξουσία είναι στη θέση όχι στο πρόσωπο. Στο θέατρο κάνεις δεν μπορεί να κάνει κάποιον πρωταγωνιστή. Ούτε ο πρωθυπουργός

Εισαγγελέας: Για τα φιλιά τα έντονα που είχε καταγγείλει η κυρία Παπαχαραλάμπους;

Χαϊκάλης: Δεν ξέρω πώς φιλούσε. Όμως ήταν πασίγνωστο ότι υπήρχε σχέση μεταξύ τους.

Εισαγγελέας: Αυτά που έχει καταγγείλει η κυρία Δροσάκη;

Χαϊκάλης: Δηλαδή σε όποια γυναίκα έβλεπε ο Πέτρος της έλεγε "αν δεν μου κάτσεις θα σε καταστρέψω;" Δεν έχει λογική αυτό. Μια σχολή αποτελείται από ένα σύνολο δεν αποφασίζει για τις εξετάσεις ο Φιλιππίδης.

Εισαγγελέας: Η πρώτη καταγγέλλουσα λέει ότι της είπε ότι θα την καταστρέψει...

Χαϊκάλης: Δηλαδή στα 1500 θεάματα που υπάρχουν ο Πέτρος είχε τη δύναμη να την κόψει από από παντού; Συγγνώμη η λογική μου δεν το δέχεται. (...) Δεν ξέρω την ερωτική ζωή του Φιλιππίδη αλλά ξέρω ότι έχει σάκχαρο και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα στην σεξουαλική ζωή. Να προσπαθήσει να βιάσει ο Πέτρος για ποιο λόγο; Έχω διαβάσει και λίγο ψυχολογία. Ο βιαστής δεν σταματάει εάν δεν υπάρχει εξωτερικός παράγοντας.

Εισαγγελέας: Για ποιο λόγο να τον καταγγείλουν;

Χαϊκάλης: Για εκδίκηση, για ζήλια, για λανθάνουσα κρίση φεμινισμού, για πολλούς λόγους. Έχετε καταλάβει ότι από το 2020 έχουμε ξαφνικά βομβαρδισμό για απόπειρες βιασμού;

Πρόεδρος: Εσείς είχατε μιλήσει με τον κατηγορούμενο για αυτές τις καταγγελίες;

Χαϊκάλης: Ναι και μου είπε πως όλα ήταν συναινετικά.

Πηγή: skai.gr

