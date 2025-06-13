Εντοπίστηκε εύρημα που εξακριβώνει πως ο θάνατος του 61χρονου ορειβάτη στο Δάσος του Φρακτού στη Δράμα προήλθε από την αρκούδα, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής υπήρχε αναφορά πως υπήρχε βίντεο που ήταν σημαντικό στοιχείο για την έρευνα των Αρχών. Το βίντεο τράβηξε ο ίδιος ο άνδρας καθώς έβγαζε το τοπίο, δίπλα στον γκρεμό και όταν εμφανίστηκε η αρκούδα δημιουργήθηκε μια αναστάτωση. Τότε ζήτησε από τον φίλο του να χρησιμοποιήσει το σπρέι πιπεριού, γαύγισε το σκυλί με αποτέλεσμα να ταραχτεί περισσότερο η αρκούδα και πάνω στην ένταση φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο ο 61χρονος και βρέθηκε στη χαράδρα.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ ίχνη της αρκούδας και συγκεκριμένα πατημασιές είχαν βρεθεί στο σημείο.

Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα όταν οι δύο καλοί φίλοι και έμπειροι ορειβάτες μπήκαν σε παρθένο δάσος με σκοπό να εξερευνήσουν ένα παλιό μαχητικό που είχε καταπέσει στην περιοχή και το είχε εντοπίσει πριν από έναν χρόνο ο ορειβάτης που έχασε τη ζωή του.

Η βόλτα αυτή ωστόσο σημαδεύτηκε από μια αδιανόητη τραγωδία γιατί οι δύο ορειβάτες ήρθαν αντιμέτωποι με αρκούδα, με τον έναν να καταφέρνει να ξεφύγει, αλλά τον άλλον να χάνει δυστυχώς τη ζωή του πέφτοντας σε χαράδρα.

