Λήξη συναγερμού στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης – Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα

Η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος 

Δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα, το οποίο αποδείχτηκε φάρσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στο 100, γύρω στις 12.30 λέγοντας πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στον 2ο όροφο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Πρωτοδικείου.

Ο χώρος των δικαστηρίων εκκενώθηκε και στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο που ερεύνησε τους χώρους, χωρίς ωστόσο να εντοπίσει κάτι, σύμφωνα με το grtimes. 

