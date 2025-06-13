Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα, το οποίο αποδείχτηκε φάρσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στο 100, γύρω στις 12.30 λέγοντας πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στον 2ο όροφο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Πρωτοδικείου.

Ο χώρος των δικαστηρίων εκκενώθηκε και στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο που ερεύνησε τους χώρους, χωρίς ωστόσο να εντοπίσει κάτι, σύμφωνα με το grtimes.

